"Ahora ya somos conscientes de que va a pasar": nervios e ilusión en las pregoneras de Valladolid horas antes de subirse al balcón

Jesús Julio Carnero junto a las chicas del CPLV Munia Panteras y el Colina Clinic El Salvador, pregoneras de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 de Valladolid

"Al principio era como que no nos lo creíamos. Ahora que ya estamos aquí somos conscientes de que esto va a pasar". Nervios, ilusión y ganas. Las chicas del CPLV Munia Panteras y el Colina Clinic El Salvador están ya a pocas horas de subirse al balcón del Ayuntamiento de Valladolid para pregonar las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025.

En la mañana de este viernes, 5 de septiembre, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hecho de anfitrión para intentar calmarlas antes de un momento que, a buen seguro, recordarán para toda su vida. Además, todas ellas, cerca de 40 deportistas, han firmado en el libro de honor de la ciudad en el despacho de Alcaldía.

El regidor las ha recibido primeramente en la calle Santiago, desde donde se han dirigido seguidamente hasta la Casa Consistorial. "Con muchas ganas, pero estamos un poco nerviosas", ha reconocido Ana Sierra, capitana de las Panteras, ante los medios de comunicación.

Por su parte, Elisa Castro, capitana de las chamizas, ha relatado cómo a medida que la fecha se ha ido acercando más su sensación ha ido cambiando a que todo era cada vez "más real". "Hoy hay más nervios, pero con muchas ganas", ha añadido la deportista.

Ambas han dado las gracias a Jesús Julio Carnero y el Ayuntamiento de Valladolid por brindarles esta oportunidad y han deseado que su intención de transmitir todo lo que quieren transmitir a los vecinos y vecinas pueda darse. Además, han concordado con el regidor en la idea de que las fiestas son "diversión y respeto".

Jesús Julio Carnero acompaña a las chicas del CPLV y el Chami al Ayuntamiento de Valladolid

Carnero, que ha compartido vivencias, anécdotas y experiencias con las jugadoras de ambos clubes, se ha mostrado muy cercana con las pregoneras. Ha sido en su despacho donde ha tratado de quitarles un poco los nervios a unas horas del gran momento, donde ha mostrado afinidad con las chicas y les ha explicado todo el proceso.

Las jugadoras de ambos clubes han firmado en el libro de honor de la ciudad de Valladolid

También se les ha entregado, por parte del Ayuntamiento, a las chicas del CPLV y el Chami un obsequio en forma de cuadro para que este momento sea recordado para siempre en las memorias de ambos equipos.

El regidor ha destacado que va a ser un pregón en el que "vamos a presumir de deportistas, de talento, de chicas vallisoletanas y de mujeres". "Qué más se puede pedir, es un día de ilusión, de orgullo y de satisfacción", ha subrayado.

Carnero ha compartido un obsequio con las deportistas para que recuerden este momento para siempre

En este sentido, se ha mostrado a estas horas ya "emocionado" por todo lo que envuelve a las fiestas y ha invitado a toda la ciudadanía a "estar con los amigos, con la familia, con los vecinos, con los compañeros" y a "disfrutar muchísimo, pero todo ello desde el máximo respeto".

Carnero ha compartido varias experiencias y vivencias con ambos clubes

"Diversión y respeto son las fórmulas para que las fiestas de este año sean unas fiestas magníficas. Estoy convencido que así va a ser", ha zanjado.