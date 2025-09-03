Sergio de Larrea, la joya vallisoletana que ha enamorado al mundo tras un soberbio partido en el Eurobasket

Sergio de Larrea en el partido de España ante Italia del Eurobasket 2025 Fotografía: Federación Española de Baloncesto

Sergio de Larrea firmaba este martes, 2 de septiembre, una soberbia actuación en el Eurobasket2025 en el partido que España disputó ante Italia y que, tristemente, finalizó con derrota de los de Scariolo que se jugarán el todo por el todo el jueves, a las 20:30 horas, en el choque ante Italia.

El base vallisoletano, de solo 19 años, cuajó una gran actuación llevando la manija de ‘La Familia’ para firmar 15 puntos con tres cuatro de seis en triples, además de siete rebotes, una asistencia y un tapón. Pese a ello, Italia se llevó el partido por 67-63.

El joven, nació en Valladolid y se formó en el Colegio de San Agustín de la ciudad del Pisuerga antes de dar el salto a un grande como es el Valencia Basket.

Arrancando su carrera en su colegio

‘Larry’, como le conocen muchos y le llaman con un tono cariñoso, comenzó sus andaduras en el mundo del baloncesto en un club pequeño como es el de su colegio, el San Agustín, donde fue trabajando poco a poco hasta ser cadete de segundo año.

Tras esto y después de llegar a la categoría Junior, dio el salto a Valencia Basket cambiando de ciudad, y alternando con convocatorias con la Federación de Castilla y León y de la Selección Española.

De hecho, en la categoría Junior de primer año, ganó el Mundial Sub-17 y también el Sub-19.

Sergio de Larrea es, en la actualidad, uno de los mayores talentos emergentes del baloncesto español y es un orgullo para la ciudad de Valladolid, ya que, con apenas 19 años es el base titular de la selección española en el EuroBasket y jugador esencial del Valencia.

Llevando el timón de la Selección

Nacido y formado en Valladolid, en 2021 dio el salto para fichar por Valencia Basket, uno de los grandes de la Liga ACB. Renovó este verano con Valencia Basket hasta el año 2028 y decidió no ir al Draft NBA 2025, previsto ahora para 2026, donde los medios de Estados Unidos ya lo ven como potencial primera ronda.

Ha sido galardonado, este año 2025, como Mejor Jugador Joven en la VI Gala del Baloncesto Español y como Mejor Jugador de Castilla y León.

De Larrea se ha convertido en el base titular de ‘La Familia’ en el Eurobasket 2025, debido, en parte, a la lesión de Alberto Díaz. Es considerado una de las grandes revelaciones del torneo al demostrar una gran madurez, técnica y liderazgo a pesar de su juventud.

Debutó en el quinteto inicial ante Georgia y este martes, ante Italia, también partió como titular firmando su mejor actuación.

Él es el presente y el futuro del baloncesto de Valladolid y de España y se consolida en la élite nacional e internacional.

España se la jugará ante Grecia

Tras la derrota ante Italia, España se jugará su pase a los octavos de final del Eurobasket 2025 en el último y decisivo partido de la fase de grupos ante Grecia este jueves, 4 de septiembre, a las 20:30 horas.

España necesita ganar a Grecia para asegurar su clasificación a octavos de final sin depender de otros resultados.

Si España pierde contra la selección griega, dependerá del resultado del partido que se jugará previamente entre Georgia y Bosnia. Solo una victoria de Georgia permitiría que la selección de Scariolo avance como cuarto de grupo.