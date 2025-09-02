Valladolid dedica una nueva calle a Jesús Román, un gran maestro: "Es una figura clave del cómic en España"

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha inaugurado esta mañana la calle Jesús Redondo Román, en la Ciudad de la Comunicación, en lo que es un reconocimiento a la trayectoria del dibujante vallisoletano.

“Es una figura fundamental del cómic en España y referente cultural de la ciudad, que atesora un legado universal”, ha señalado el alcalde de Valladolid.

La nueva vía urbana va a conectar el Paseo del Arco de Ladrillo con la confluencia de las calles Orlando y Florencia, y rinde tributo a “un creador que ha llevado el nombre de Valladolid más allá de las fronteras españolas gracias a una carrera de casi siete décadas en el mundo del cómic.

Durante el acto, el propio homenajeado, Jesús Redondo, ha recibido el cálido reconocimiento de la ciudad que lo vio nacer y crecer como artista.

Carnero ha destacado que “con este gesto Valladolid reconoce no sólo la excelencia profesional de Jesús Redondo, sino también su compromiso con la cultura y su papel en la difusión del cómic como arte y como herramienta de creatividad y pensamiento crítico”.

Impulsor del Salón del Cómic y Manga de Castilla y León

Jesús Redondo ha impulsado una de las citas culturales más importantes de cuantas se celebran en Valladolid: el Salón del Cómic y Manga. Un evento que ha conseguido poner a la ciudad en el mapa del cómic a nivel nacional e internacional, y que no habría sido posible sin su visión y compromiso desde la primera edición del certamen.

Junto a Carlos Ramírez apostaron por este proyecto que arrancó en el año 2007 y que desde un primer momento ha logrado dar visibilidad al cómic en todas sus vertientes, desde la novela gráfica hasta el manga, pasando por el cómic de autor, y ofreciendo un espacio de encuentro para miles de jóvenes donde tanto profesionales como aficionados pueden compartir su pasión por el noveno arte.

El Salón del Cómic y Manga es el mayor evento cultural, lúdico-juvenil de la Comunidad de Castilla y León, en cuanto a afluencia se refiere. Cada año aglutina a miles de seguidores, fomentando el turismo juvenil y cultural en Valladolid, y sitúa a la ciudad en primera línea en cuanto a certámenes de estas características se refiere. Precisamente, el próximo 2026 se celebrará el XX aniversario del Salón, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid.

Será una edición especial, como la que celebramos en 2024, cuando el certamen alcanzó la mayoría de edad con el 18º encuentro, y cuando en reconocimiento a la figura de Jesús Redondo se le rindió un merecido homenaje y fue nombrado director honorífico del Salón por su apoyo, así como por su distinguida trayectoria profesional. En esa 18 edición, también se presentó el libro titulado: “Jesús Redondo. Y el cómic se hizo arte” y se pudo visitar una exposición monográfica sobre su obra.

Sobre Jesús Redondo

Jesús Redondo Román (Valladolid, 1934) ha dedicado su vida al dibujo y al cómic, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del noveno arte en España con una trayectoria internacional que abarca Europa y Estados Unidos. Tras iniciar su carrera en la agencia Cid de Madrid y publicar en Bruguera, trabajó para editoriales británicas, colaborando con guionistas como Alan Moore, Pat Mills o John Wagner, y más tarde para Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Marvel en EE. UU., con títulos como Star Trek: Voyager o Kitty Pryde, Agent of S.H.I.E.L.D..

A lo largo de casi siete décadas ha cultivado géneros tan diversos como la fantasía, la ciencia ficción, el wéstern o la aventura, dejando su huella en series como El Capitán Trueno. Reconocido con el Premio del Salón del Cómic y Manga de Castilla y León (2011) y múltiples homenajes en ferias y encuentros, en 2025 ha sido nombrado Académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción.