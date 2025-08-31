Un toro desata la tensión en La Pedraja de Portillo tras escapar del recorrido al levantar una talanquera

El encierro matinal de La Pedraja de Portillo (Valladolid) ha dejado varios minutos de tensión después de que un toro se haya escapado del recorrido tras embestir una talanquera y levantarla, dejando además tres heridos en este incidente.

No obstante, fuentes municipales han aclarado a este periódico que ha sido "todo muy leve", más allá del susto de que un toro estuviera fuera de control por las calles del pueblo.

Asimismo, los heridos, según estas mismas fuentes, son como consecuencia de caídas y rozaduras con el hormigón, en especial aquellos que se encontraban en la talanquera que ha sido derribada por el astado, y fruto del intento de huida del alcance del toro de las personas que estaban allí presentes.

"No ha hecho nada a nadie el toro, la gente, al asustarse y caerse, con el hormigón se ha producido heridas, raspaduras y una de las heridas una pequeña raja en la rodilla", insisten.

También se ha registrado algún que otro daño material en vehículos que estaban estacionados, pero, en cualquier caso, "todo de poca cuantía".

Finalmente, tras este episodio se ha logrado reconducir al toro de nuevo hasta el recorrido marcado para el encierro, devolviendo la seguridad al municipio y la tranquilidad a vecinos y asistentes al encierro.