Rescatan a una joven en el río Pisuerga que no podía salir del agua

Una barca de los Servicios de Emergencia en el río Pisuerga en una imagen de archivo.

Una joven de 27 años ha tenido que ser rescatada en el río Pisuerga este pasado sábado después de que no pudiera salir de las aguas, según ha informado el centro de operaciones del 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 21:20 horas del citado día, cuando en una llamada se ha solicitado asistencia para auxiliar a la chica que se encontraba dentro de las aguas a la altura de la pasarela peatonal del Museo de la Ciencia.

El aviso se ha trasladado a la Policía Municipal, a la Policía Nacional, a los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha enviado una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).

De la misma forma, se ha activado el centro coordinador de emergencias de la Junta, encargado de dirigir el rescate.

Finalmente, los Bomberos de Valladolid han logrado auxiliar a la joven, que tras ser atendida en el lugar por el personal sanitario ha sido trasladada hasta el Hospital Universitario Río Hortega.