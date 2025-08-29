Dos menores jugando con cerillas provocan un incendio en Valladolid: las llamas amenazan a las casas

Actuación de los Bomberos de Valladolid en la calle Cañada Real Fotografía: Policía de Valladolid

Susto tremendo en Valladolid en la tarde de este jueves, 28 de agosto. La “imprudencia de dos menores que estaban jugando con cerillas” ha provocado un incendio en la calle Cañada Real, como han informado fuentes de la Policía Municipal en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se produjo a las 19:30 horas y la rápida intervención de un camión de agua del Servicio de Limpieza evitó la propagación del fuego que se sofocó 30 minutos después.

Los agentes de la Policía Local, que daban protección a este camión, observaron una densa columna de humo y una gran llamarada cercana a las viviendas de la calle Vicente Aleixandre que, por suerte, no se vieron afectadas.

Los agentes se entrevistaron con los dos menores que confirmaron los hechos y fueron identificados en el lugar.

Los Bomberos de Valladolid acudieron al lugar para refrescar la zona y evitar la reactivación de las llamas.