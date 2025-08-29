La hija de Antonio Banderas celebrará su preboda en un rincón único de Valladolid: ha estado Melanie Griffith

Panorámica de Castilla Termal Monasterio de Valbuena junto a una imagen de Antonio Banderas con su hija Stella Castilla Termal Monasterio de Valbuena

Valladolid se prepara para celebrar el que sin duda se ha convertido en el gran evento del año. En poco más de un mes la provincia vallisoletana acogerá la flamante boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen Banderas, quien, a sus 28 años, sellará su amor con Alex Gruszynski tras una vida juntos.

Tal y como publicó este periódico hace unos días, la pareja entonará el 'sí, quiero' en un exclusivo lugar de la Ribera del Duero, en concreto, en Abadía Retuerta Le Domaine. Un escenario idílico ubicado en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero, que cuenta con bodega, abadía, un hotel de cinco estrellas y hasta un spa.

Sin lugar a dudas, una opción perfecta para un día tan especial, que a buen seguro dejará momentos tan emotivos como inolvidables.

Y ya no solo a los novios y sus familiares más cercanos, sino también a los cientos de invitados, anónimos y famosos, y procedentes de diferentes partes del mundo, que llenarán de elegancia, sofisticación y, sobre todo, de fiesta y diversión el considerado templo del vino.

Ahora bien, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, la fiesta no se limitará únicamente al día de la boda, sino que Stella y su prometido han organizado una preboda en otro de los rincones más famosos y exclusivos de la provincia de Valladolid.

Un lugar único por el que ya se ha dejado ver la célebre actriz estadounidense y madre de la novia, Melanie Griffith. Una mujer que, pese a estar muy ocupada con sus múltiples compromisos profesionales, no ha dudado en sacar tiempo libre para ayudar a su hija con los preparativos de su gran y esperado día.

Se trata de Castilla Termal Monasterio de Valbuena, un complejo histórico de más de 18.000 metros cuadrados habilitado en el monasterio de Santa María de Valbuena, que cuenta con hotel de cinco estrellas con 79 habitaciones de lujo, y una gran selección de espacios de restauración en los que degustar la mejor gastronomía local a través de platos muy selectos que combinan tradición y modernidad.

A todos ellos se suman una exclusiva bodega, un spa que ofrece experiencias completas de bienestar y un manantial como parte del fantástico entorno natural que acompaña a una finca rodeada de viñedos donde historia, patrimonio y cultura se unen para ofrecer al visitante una experiencia inolvidable.

Stella del Carmen y su novio Alex

Y es que Castilla Termal Monasterio de Valbuena también se encuentra en la Milla de Oro de la Ribera del Duero, en la localidad de San Bernardo, muy próxima al lugar de la boda.

Una verdadera joya arquitectónica del siglo XII donde Stella y Alex se reunirán con sus cientos de invitados en una fiesta a la que, aunque por el momento no han trascendido más datos, seguro que no le faltará ni un solo detalle.

Un gran evento con el que los novios darán el pistoletazo de salida a varios días de celebración en un escenario de primera que ha conquistado a la pareja y, al parecer, también a Melanie Griffith.

Quizá, la espectacularidad del lugar y la experiencia avalada del mismo en la organización de todo tipo de eventos, fundamentalmente bodas, comuniones y bautizos, ha sido determinante para la elección.

Se desconocen los motivos por los que Stella Banderas se ha decantado por la provincia de Valladolid para la celebración de su boda, pues entre las opciones también sonaban nombres como Los Ángeles o Málaga.

Si bien, finalmente se han decantado por La Ribera del Duero, probablemente por tratarse de un lugar mágico, esplendoroso y, sobre todo, íntimo. Aunque también puede haber tenido que ver la gran pasión de Antonio Banderas, padre de la novia, por el buen vino. Un gusto convertido en afición quizás también heredado por su hija Stella.

Tampoco ha trascendido lo que ha llevado a la pareja a decidirse por Abadía Retuerta como escenario de lujo de su boda, y por Castilla Termal Monasterio de Valbuena para la fiesta previa. Lo que sí es seguro es que, teniendo en cuenta las características que definen ambos emplazamientos, en ellos tanto los novios como sus invitados disfrutarán de una boda de ensueño, mágica e inigualable.

Su historia de amor

Es curioso, pero los caminos de Stella y Alex se cruzaron cuando ellos ni siquiera tenían uso de razón. Al parecer, se conocen de la escuela infantil, aunque no fue hasta el año 2015 cuando iniciaron su sonada historia de amor.

Una aventura que, aunque sufrió un 'impasse' entre 2019 y 2023, a partir de entonces la hija de Antonio Banderas y el que hoy es su prometido decidieron volver apostar por su relación con una segunda oportunidad y, al parecer, definitiva.

Pues, pese a que durante ese parón Stella fue relacionada con Eli Meyer, hijo de un reconocido ejecutivo estadounidense, finalmente decidió volver con el que sin duda se ha convertido en el gran amor de su vida.

Ahora, la pareja cuenta los días para su expectante paso por el altar. Una boda que centra la atención mediática desde que ambos anunciaron la buena nueva hace aproximadamente un año. Tic, tac, ¡empieza la cuenta atrás!