Un vehículo de la Policía Nacional. Fotografía: Policía Nacional

Una gran operación de pornografía infantil con vídeos muy duros salpica a CyL: un investigado en Valladolid

Hay 16 personas detenidas en total y cinco investigados. La colaboración del FBI ha sido fundamental para identificar a estas personas.

La Policía Nacional ha detenido a un total de 16 personas e investiga a otras cinco por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil.

En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos que contenían graves agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

Presencia de los Bomberos de Valladolid en la calle Esquila tras la rotura de un tubo de gas

Entre los detenidos destacan un profesor de secundaria en Barcelona y arrestados también en Cáceres y Lugo, debido a la gravedad y crudeza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que compartían y que han ingresado en prisión provisional.

La colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a los investigados.

Una investigación que arrancó cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes “Peer To Peer” (P2P).

Unas redes que permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

16 detenidos y cinco investigados, uno en Valladolid

Del total de investigados, los agentes han conseguido identificar a 21 personas ubicadas en nuestro país, arrestando a 16 de ellas en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Asturias (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

Entre los detenidos destaca un profesor de secundaria en Barcelona; los arrestados en Cáceres y Lugo que -dada la gravedad y dureza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que visualizaban y compartían, han ingresado en prisión provisional; y uno de los detenidos en Girona, responsable de la distribución de más de 85.000 archivos- que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio, y en cuyo registro se localizaron unos prismáticos.

Por otra parte, en los registros practicados se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.