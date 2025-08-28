Una gran operación de pornografía infantil con vídeos muy duros salpica a CyL: un investigado en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido a un total de 16 personas e investiga a otras cinco por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil.

En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos que contenían graves agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

Entre los detenidos destacan un profesor de secundaria en Barcelona y arrestados también en Cáceres y Lugo, debido a la gravedad y crudeza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que compartían y que han ingresado en prisión provisional.

La colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a los investigados.

Una investigación que arrancó cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes “Peer To Peer” (P2P).

Unas redes que permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

16 detenidos y cinco investigados, uno en Valladolid

Del total de investigados, los agentes han conseguido identificar a 21 personas ubicadas en nuestro país, arrestando a 16 de ellas en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Asturias (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

Entre los detenidos destaca un profesor de secundaria en Barcelona; los arrestados en Cáceres y Lugo que -dada la gravedad y dureza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que visualizaban y compartían, han ingresado en prisión provisional; y uno de los detenidos en Girona, responsable de la distribución de más de 85.000 archivos- que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio, y en cuyo registro se localizaron unos prismáticos.

Por otra parte, en los registros practicados se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.