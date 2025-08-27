Estos son los cortes de calles en el centro de Valladolid por la ofrenda floral a la Virgen de San Lorenzo

Ofrenda Floral en honor a la Virgen de San Lorenzo de Valladolid Fotografía: Leticia Pérez / ICAL

La Policía Local de Valladolid ha informado, en la mañana de este miércoles, 27 de agosto, de las incidencias que se van a producir en la ciudad del Pisuerga este domingo, 31 de agosto, debido a la ofrenda floral a la Virgen de San Lorenzo.

El comienzo de la ofrenda floral tendrá lugar a las 10:00 horas para que a las 12:00 comience la procesión y se finalice el acto a las 14:30 horas.

El recorrido partirá desde la Plaza de Portugalete para continuar por el lateral de la Catedral de Valladolid y seguir por Regalado, Teresa Gil y la Plaza de Fuente Dorada.

Posteriormente se pasará por la calle Ferrari para seguir por la Plaza Mayor, Pasión, Plaza de Santa Ana, San Lorenzo, Pedro Niño y llegar hasta la Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir.

La Policía Municipal ha informado de que se va a cortar el tráfico peatonal de las calles del recorrido sin que haya una afectación sobre el tráfico de vehículos de las calles adyacentes.

Han añadido que, tan solo, la calle Duque de la Victoria sufrirá un corte puntual al paso de la procesión.