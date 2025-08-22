Persecución de película en Laguna de Duero: pillan con droga a dos jóvenes, uno de ellos menor, tras huir de la Policía
Los agentes les detuvieron en el entorno del lago y les incautaron 354 gramos de hachís, dos gramos de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo.
La Policía Local de Laguna de Duero detuvo el pasado fin de semana a dos personas, una de ellas menor de edad, por posesión de drogas.
En dos intervenciones policiales diferentes, los agentes incautaron a uno de ellos 154 gramos de hachís, dos gramos de cocaína y marihuana, y al otro, 200 gramos de hachís y marihuana, además de dinero en efectivo.
Los hechos tuvieron lugar en la Avenida Juan de Austria y en el entorno del lago, y en ambos casos los presuntos autores trataron de huir en patinetes eléctricos.
Sin embargo, tras una persecución, los agentes lograron capturarles y detenerles, pasando a disposición judicial y del Ministerio Fiscal en el caso del menor.
Además, cabe destacar que a estas intervenciones se suman otras ocho denuncias administrativas puestas a lo largo de esta semana por pequeñas incautaciones.