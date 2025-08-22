Nuevos cortes de tráfico en la VA-20 por las obras: abre el tramo entre la Carretera de Soria y la de Villabáñez

Las obras de la VA-20 van a seguir afectando a los conductores vallisoletanos. Tanto es así, que este viernes la empresa adjudicataria de las obras de humanización de la citada carretera ha comunicado diferentes actuaciones que generarán afecciones de tráfico de cara a los próximos días.

Y es que, según ha informado la Policía Municipal de Valladolid, este mismo lunes, 25 de agosto, está previsto el corte del tramo entre la Carretera de Renedo y el Camino del Cementerio, incluyendo el enlace desde el Paseo Juan Carlos I.

Además, se va a mantener el corte de circulación en el tramo comprendido entre la Carretera de Villabáñez y la Carretera de Renedo.

Pero no todo son malas noticias. Desde este mismo viernes, 22 de agosto, antes de las 15:00 horas el tramo comprendido entre la Carretera de Soria y la Carretera de Villabáñez quedará abierto al tráfico.

Con todo ello, la Policía Municipal ruega a los conductores que planifiquen sus desplazamientos con antelación, así como que utilicen itinerarios alternativos mientras duren estas restricciones.

Asimismo, recuerda la importancia de respetar la señalización provisional y circular con prudencia en las zonas afectadas por las obras.