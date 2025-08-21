Fallece Jero, precursor de la tapa en Valladolid: "Significaba mucho en la hostelería. Es una pérdida irreparable"

Valladolid ha recibido este jueves un duro golpe, de los que nunca se quieren anunciar. Jerónimo Rodríguez, conocido por todos como Jero y fundador del restaurante de mismo nombre, en la calle Correos y uno de los más famosos de la ciudad, ha fallecido este 21 de agosto de manera repentina.

Fuera de la barra ya desde hace tres años, cuando él y su familia decidieron traspasar el negocio que durante más de 20 años regentaron, Jero ha sido una persona "importante" dentro de la hostelería de Valladolid, según reconoce el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Jaime Fernández, a este periódico.

Jaime le define como uno "de los que siempre ha estado ahí" y "buen hostelero". Precursor, según recalca, de la tapa, uno de los emblemas gastronómicos de Valladolid, y de la hostelería de la ciudad.

Es un "golpe duro para toda la hostelería de Valladolid", además de una "pérdida irreparable". "Jero significaba mucho para la hostelería. Ha hecho marca ciudad", reconoce el presidente de todo el sector en la provincia.

La despedida de Jero tendrá lugar desde este jueves, 21 de agosto, a las 17:30 horas y hasta mañana viernes, a las 18:00 horas, en el Tanatorio El Salvador. Además, a las 13:00 horas de este 22 de agosto tendrá lugar una ceremonia homenaje.