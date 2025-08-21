El conocido pueblo de Valladolid que estrena bandera y escudo: un pino verde y San Miguel son sus emblemas

Momento de la presentación del escudo y la bandera de San Miguel del Pino Ayutamiento

Tras años de espera, este municipio vallisoletano cuenta ya con sus propios símbolos oficiales: el escudo de armas y la bandera, que ya han sido presentados de manera en un acto ante los vecinos y vecinas de la localidad.

La ceremonia estuvo presidida por el alcalde, Jonatan Gonzalo Sánchez, y contó con la participación del catedrático de Historia del Derecho e Instituciones de la Universidad de Valladolid, Félix Javier Martínez Llorente, responsable de la investigación y diseño de ambos emblemas.

Se trata de San Miguel del Pino (Valladolid) que vive un momento histórico. Integrado en la comarca de Tierra del Vino de la provincia de Valladolid, se sitúa a 26 kilómetros de la capital provincial. Y es famoso porque siempre se ve al pasar por la Autovía de Castilla A-62. Su término municipal cuenta con una población de 367 habitantes (INE 2024).

El profesor explicó detalladamente el proceso histórico y heráldico que ha servido de base para la creación de estas señas de identidad, destacando la importancia de recuperar y fijar los símbolos que representan la historia y singularidad de San Miguel del Pino.

Bandera de San Miguel del Pino junto al escudo

“Después de mucho tiempo, nuestro pueblo tiene por fin un escudo y una bandera que nos identifican, que hablan de nuestras raíces y de nuestro pasado, y que podremos lucir con orgullo en cada ocasión”, señaló el alcalde durante la presentación.

El escudo

El escudo adopta forma española y se organiza en dos partes. En el primero de los campos aparece el Arcángel San Miguel, patrón de la localidad, representado con la cruz de la Orden de San Juan en el pecho, espada flamígera de plata y un escudo ovalado en el que destaca la misma cruz sobre fondo negro.

Todo ello se sitúa bajo un pino de sinople, símbolo inequívoco del topónimo del municipio, tal y como viene reflejado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) donde se oficializó.

En el segundo campo figura un báculo abacial de oro coronado con la corona real de Castilla, emblemas que evocan la vinculación histórica del lugar con las instituciones eclesiásticas y con la monarquía castellana.

El conjunto se timbra con la Corona Real de España, que refuerza la oficialidad del nuevo escudo.

La bandera

El nuevo pendón municipal presenta proporciones 2:3 y un diseño cargado de significado. Sobre un fondo rojo destaca la figura del Arcángel San Miguel en su representación heráldica, acompañado de un pino verde y el característico escudo ovalado con la cruz de la Orden de San Juan.

En el tercio al asta, en posición vertical, se ubica el báculo abacial de color amarillo, rematado por la corona real abierta de Castilla.

El diseño combina de manera armónica los elementos más representativos de la historia y el nombre de la localidad, proyectando una imagen singular y reconocible para todos sus habitantes.

La presentación del escudo y la bandera supone un hito para San Miguel del Pino, que a partir de ahora cuenta con una seña de identidad propia en el marco institucional y cultural de Castilla y León.

Estos símbolos estarán presentes en los edificios oficiales, actos solemnes y documentación municipal, convirtiéndose en un emblema de unión para los vecinos.