Villalón de Campos se convierte este jueves en el "corazón del regadío y el futuro agrícola de Castilla y León"

Paco Fernández, Alfonso Romo y José Ángel Alonso durante la presentación del II Encuentro de Comunidades de Regantes y la V Gala de Premios iRiego que se celebrará en Villalón de Campos

Villalón de Campos (Valladolid) se convertirá este jueves, 21 de agosto, en el "corazón del regadío y el futuro agrícola de Castilla y León". El municipio es el escenario escogido para la celebración del II Encuentro de Comunidades Regantes y V Gala de los Premios iRiego.

Para el citado día se han preparado también actividades para los más pequeños, que tendrán la oportunidad de conocer y valorar la "importancia de la gestión del agua".

El Salón de Recepciones del Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, ha sido este lunes el espacio donde se ha presentado la cita, donde han participado el alcalde de Villalón de Campos, José Ángel Alonso, el diputado Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo, y el gerente de iRiego, Paco Fernández.

Para el alcalde de Villalón es un motivo de "orgullo" acoger esta cita, ya que el municipio se convertirá en un "punto de encuentro de la innovación, el regadío y el futuro de la agricultura". Para Alonso, la gestión eficiente del agua "hoy es más clave que nunca", pues es "evidente que estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático".

"Contar con herramientas tecnológicas como las de iRiego y la gestión del agua se convierte en una garantía para nuestro futuro", ha resaltado José Ángel Alonso. Durante toda la jornada, el municipio reunirá a regantes, instituciones y a la innovación tecnológica en torno al agua y la agricultura.

"Más de 22 comunidades de regantes van a estar representadas, que gestionan 50.000 hectáreas", ha destacado el regidor. Por su parte, Paco Fernández, gerente de esta empresa que cuenta ya con 100 trabajadores y colaboradores, afincada en León, no ha ocultado su "ilusión" por desembarcar en Villalón, ya que él procede también de la comarca de Tierra de Campos.

El organizador del evento ha resaltado la relevancia de apostar en esta cita por algo que "es muy importante para los pueblos, que son los niños". Por eso, se han preparado hinchables, juegos y actividades para los más pequeños tanto de Villalón como de la comarca que quieran acercarse.

Fernández ha resaltado la importancia del regadío porque "fija mucha población" y es el "motor de la zona rural". El evento servirá para que los profesionales del sector puedan "dialogar hacia donde va el futuro del regadío y de los pueblos". Tras el encuentro se celebrará, a partir de las 21:00 horas, la gala de los premios que se espera pueda reunir a cerca de 500 personas.

"Es un reconocimiento a los agricultores, a las explotaciones agrícolas y a los colaboradores y trabajadores de iRiego. Es importante la gestión del agua, pues es un recurso muy importante y muy escaso que cada vez hay que proteger más. Por eso hacemos esta gala. Villalón de Campos va a ser el centro del regadío a nivel nacional", ha zanjado Paco Fernández.