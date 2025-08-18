Multan dos veces a un padre en Valladolid por llevar a su hijo en una bicicleta de carga

La Policía Municipal ha denunciado en Valladolid, en dos ocasiones, a un padre que transportaba a su hijo en una bicicleta de carga. Según ha resaltado la Asamblea Ciclista de la ciudad del Pisuerga, dicha demanda "no tiene sentido" pues se trata de una "práctica legal, segura y común en toda Europa".

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, han explicado que el hombre ha sido sancionado por "incumplir el artículo 12.1.1. del Reglamento General de Circulación (RGC)".

Sin embargo, han apuntado que según "aclaró expresamente" la Dirección General de Tráfico en noviembre de 2022, las bicis de carga "pueden transportar a tantos pasajeros como lo permita su manual de usuario, siempre que cuenten con las medidas de seguridad adecuadas".

En este contexto, han asegurado que la bicicleta sancionada "cumple plenamente con dichas condiciones". También han querido denunciar la "grave irregularidad administrativa" en la gestión de la sanción, ya que el hombre "no fue notificado correctamente" y se encontró con sendas multas "ya en fase de apremio, sin posibilidad de presentar alegaciones ni ejercer su derecho a defensa".

Para Asciva, estas cuestiones "van en contra de la tendencia europea" en cuanto a movilidad sostenible se refiere. Así, han recordado que en octubre de 2023, la Comisión Europea adoptó la European Declaration on Cycling.

Dicha declaración reconoce el ciclismo como una manera de transporte convencional y además como una modalidad "estratégica, accesible, inclusiva, saludable y económicamente valiosa". Anima también a "fomentar todas las formas de movilidad en bicicleta, incluyendo bicicletas de carga, eléctricas, soluciones de micromovilidad y otras innovaciones".

Ante esto, recalcan que consideran que esta situación "vulnera derechos fundamentales del ciudadano y constituye un agravio comparativo hacia quienes optan por formas de movilidad más sostenibles".

Por ello, exigen que se anulen estas sanciones y se proceda a una "revisión inmediata" de los protocolos de actuación de la Policía Municipal con respecto a las bicicletas de carga, así como una formación específica sobre su legalidad y uso.