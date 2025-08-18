Carnero adelanta el 'no' a los pasos de Ariza y la sociedad Alta Velocidad apunta a disolverse: "No voy a colapsar Valladolid"

El Ayuntamiento dirá 'no' a los pasos de Ariza en el próximo Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que apunta a disolverse. Así lo ha dejado entrever este lunes el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que en cualquier caso ha querido mostrarse ajeno a las consecuencias de este rechazo y ha defendido su postura. "No voy a colapsar Valladolid", ha resaltado.

Durante una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos aprobados durante la primera Junta de Gobierno Local tras las vacaciones veraniegas, el regidor ha reconocido no saber "cuál será el alcance" de su rechazo a los pasos de Ariza en caso de que haya reunión este próximo mes de septiembre, a la que acudirán no obstante "con tranquilidad".

Pero en este contexto, ha querido dejar claro que desde el Ayuntamiento de Valladolid permanecen "en el convenio de la integración, pero pidiendo la modificación para transitar hacia algo tan importante como es el soterramiento". Por eso, ha insistido en que las actuaciones que "no sean incompatibles" las asumirán, mientras aquellas que no lo sean "se estudiarán".

Respecto a los pasos de Ariza, actuaciones irrenunciables para la viabilidad de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad a juicio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Carnero se ha referido a la incompatibilidad que estos trabajos tendrían con la construcción de la nueva estación de trenes ya que generarán un "caos circulatorio" en la ciudad.

Además, ha incidido en que "lo importante" es actuar sobre el viaducto de Daniel del Olmo. Por otro lado, en cuanto a la ampliación de la tercera vía sobre el río Esgueva, en la zona de Pilarica, la ha calificado de una "aberración de tamaño inconmensurable que van a sufrir los vecinos y vecinas y no cabe en cabeza humana". "La tercera vía va a pasar a ras de las cabezas de los vecinos", ha insistido.

Por eso, ha insistido en que "la respuesta a todo eso se llama soterrar la vía del tren". "Vamos a seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos que es lo que nos han mandatado, que es que luchemos por soterrar la vía del tren. No es un antojo de este equipo de gobierno ni del alcalde, es una necesidad querida de manera mayoritaria", ha defendido.

En este sentido, ha solicitado "dialogar" como ya sucedió en 2017, cuando se transitó del soterramiento a la integración. "El diálogo es la cosa más sencilla, pero no lo está habiendo", ha lamentado. Además, Carnero ha recordado que de momento "solo se han acometido dos túneles", que "por cierto ha sido este equipo de Gobierno", y ha pedido también que las actuaciones se lleven a cabo "con orden y con sentido".

Incendios

Sobre otros temas, el alcalde de Valladolid también se ha referido a los incendios que están afectando a Castilla y León, especialmente en León, Zamora y Palencia, y al noroeste de España. En este sentido, ha mandado su apoyo a las familias de las tres víctimas mortales registradas en esta oleada y ha significado que ha puesto al Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento a disposición de las autoridades competentes.

Así, ha informado que la Junta de Castilla y León les requirió para el fuego acaecido el pasado sábado en Arroyo de la Encomienda, donde los servicios de extinción de incendios del Ayuntamiento sirvieron como "apoyo" a los efectivos forestales propios del operativo del Ejecutivo autonómico.

Además, ha querido dejar claro que está en "continuo" contacto con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. También ha subrayado que ahora lo importante es "apoyar, colaborar, cooperar y ayudar", aunque "quien quiera manifestarse que lo haga".

Junta de Gobierno

Respecto a la Junta de Gobierno Local que se ha celebrado este lunes, en total se han movilizado algo más de 8,5 millones de euros "en beneficio" de los vecinos, vecinas y de la ciudad. Por áreas, en el de Personas Mayores se han destinado más de 3.520.000 euros.

Se ha dado luz verde al proyecto de rehabilitación de la antigua Escuela de Arte para su uso como Centro de Vida Activa en la zona centro de Valladolid. Esta actuación contempla una inversión de 2,8 millones de euros y se desarrollará en dos fases, previendo que la primera de ellas concluya a finales del próximo año.

El edificio servirá así como Centro de Vida Activa, Servicio de Estancias Diurnas y Centro de Acción Social. Hasta ahora, el centro de vida activa se desarrollaba en un local de la calle Fray Luis de León, pero con el traslado a la nueva Escuela de Arte y Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales en el edificio antiguo del IES Santa Teresa, se ha optado por aprovechar el inmueble para este acometido en la calle Leopoldo Cano.

Por otro lado, se destinarán 270.000 euros a la renovación de la cubierta del Centro de Vida Activa de la Zona Este para dar respuesta a los "problemas derivados de su cubierta original, ejecutada con chapa grecada sobre estructura metálica y con una pendiente mínima que dificulta la evacuación de aguas pluviales".

Por último, en este área también se ha aprobado el proyecto y contratación de la obra para ampliar el Centro de Vida Activa Arca Real, con una inversión que supera los 450.000 euros.

Se aprovechará un antiguo local comercial recepcionado por el Ayuntamiento de Valladolid para ampliar las instalaciones con tres nuevas aulas destinadas a actividades, aseos y un almacén.

En otras de las áreas se ha aprobado destinar más de 115.000 euros al mantenimiento de las zonas verdes y el control de plagas en los centros que están adscritos al Servicio de Participación Ciudadana. En la Concejalía de Educación y Cultura se ha dado luz verde a 1,6 millones para reforzar la gestión de las bibliotecas municipales, puntos de lectura y la biblioteca del Archivo Municipal.

El objetivo de esta actuación es garantizar la apertura y correcto funcionamiento de las 10 bibliotecas municipales y los nueve puntos de préstamo y lectura de Valladolid. Dicho contrato tendrá una duración de dos años, hasta 2027, con una posibilidad de prórroga por otros dos.

Asimismo, se ha adjudicado la contratación del suministro de fundentes para el plan de vialidad invernal en las vías públicas de titularidad municipal por un importe de más de 77.000 euros.También se ha adjudicado el suministro de tres nuevas barredoras para el Servicio de Limpieza, hasta alcanzar las 17, por un importe de 712.387 euros.

El Ayuntamiento de Valladolid, por otro lado, invertirá poco más de 300.000 euros para renovar los Equipos de Protección Individual destinados al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil.

Igualmente, destinará más de 2 millones de euros en la renovación del mobiliario de atención al público y la adjudicación del nuevo proyecto de red corporativa municipal. Por último, ha concedido la licencia de obras para transformar un edificio de oficinas en la calle Enrique Cubero, 32, de Parquesol en viviendas, trasteros y plazas de garaje.