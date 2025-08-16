VÍDEO | Cabezón se rinde a su patrón con una procesión cargada de emoción: "Llevamos un año esperando esto"

Cabezón de Pisuerga celebra la procesión a San Roque con motivo de sus fiestas patronales

Emoción, fervor y una absoluta devoción hacia San Roque. Eso es lo que se ha podido ver en la mañana de este sábado, 16 de agosto, en Cabezón de Pisuerga.

El municipio vallisoletano se encuentra celebrando las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque 2025, y en la jornada de hoy ha vivido uno de los momentos más emotivos de estos festejos.

Al mediodía, decenas de personas han rendido honores a su patrón en una misa castellana oficiada por los párrocos Janssen Madanu y Gervasio Ruiz, y cantada por el Coro de la Parroquia y el Coro Castilla, en una iglesia completamente abarrotada, pues son pocos los que han querido perderse este momento.

Tras ello, han participado en una solemne procesión liderada por las autoridades, la cofradía y la Reina y damas de las fiestas, que ha recorrido las calles del municipio al ritmo de tambores y trompetas, y con las jotas como protagonistas.

Durante todo el recorrido, vecinos, amigos, peñas y asociaciones han disfrutado de la tradición acompañando a un San Roque ha sido venerado y bailado por una buena parte de los allí presentes.

"Estamos viviendo esta fiesta con mucha emoción y estamos muy ilusionados porque llevamos un año esperando esto. Son unas fechas que nos hacen sentir importantes y, sobre todo, muy unidos", ha destacado la Reina, Eva Tajes, confesando, además, el "orgullo" y la "ilusión" que supone para ella representar a su pueblo.

"Es una tradición que llevo viendo desde que era pequeña y llegar hasta aquí y poder vivir las fiestas así, de una manera tan distinta, es muy emocionante para mí".

Del mismo modo, la joven ha aclarado que esta fiesta es "la que más une al pueblo", dado que son muchos los vecinos que se sienten "representados" por San Roque, un santo que, según ha recordado Janssen Madanu, "era muy solidario con la gente".

Por su parte, el sacerdote ha destacado la "devoción" que se aprecia en Cabezón hacia su patrón, y más aún en su día "más importante", al tiempo que ha desvelado la particularidad más destacable de esta celebración: "San Roque ha ayudado mucho y ahora la gente de Cabezón lo recuerda bailando y compartiendo su pan, el pan de San Roque".

La alegría y el fervor se han sucedido así a lo largo de una mañana soleada en la que un pueblo unido ha sonreído y soltado alguna que otra lágrima al ver pasar a su patrón. Un San Roque engalanado que se ha convertido en el protagonista indiscutible de este momento tan único y especial para tantos.

La fiesta continúa

Cabezón lleva días envuelto en un ambiente festivo marcado por "la tradición, la diversión y la unión vecinal" con motivo de la celebración de sus fiestas patronales.

Una festividad para la que el Ayuntamiento ha ideado un extenso y atractivo programa de actividades y eventos para todos los públicos que comenzó el pasado 3 de agosto, y que están a punto de llegar a su fin.

Tras múltiples actividades deportivas y culturales, entre las que destacan campeonatos, concursos, vermuts y un sinfín de espectáculos musicales, el pasado 14 de agosto Cabezón dio oficialmente la bienvenida a las fiestas con el tradicional desfile de peñas, un emotivo pregón a cargo de Azucena Maté Villate y Antonio Reguero Rubio, funcionarios del Ayuntamiento del municipio durante más de cuatro décadas, y la emblemática coronación de la Reina y Damas de San Roque 2025.

Así, dieron comienzo cuatro días de fiesta que este sábado alcanzan su máximo esplendor y que el pueblo despedirá este mismo domingo con la celebración del Día de La Abuela, cerrando así unas semanas inolvidables para vecinos y visitantes.

Si bien, aún quedan muchas horas de disfrute y diversión. Tanto es así, que Cabezón encara una tarde llena de emoción en la que está prevista la celebración del IV Circuito de Coches Teledirigidos y el Juego del Calamar para las peñas.

Una vez entrada la noche, la pirotecnia regresará al municipio con un espectáculo a cargo de la empresa Vulcano que tendrá lugar en el mirador del puente y que precederá a varias actuaciones musicales y al World Tour con Dr. Bellido y Azadriel, quienes se encargarán de culminar una jornada marcada para el recuerdo.

Ya el domingo, Cabezón despedirá sus fiestas conmemorando el 25 aniversario de las peñas Las Coyote, Rebentáos y los Demonios, con conciertos, concursos y actividades para todos los públicos.

Tras ello, cerrará las actividades deportivas con las finales del torneo de pádel y a última hora celebrará la tradicional Guerra de Globos de Agua en la explanada de la ribera del Pisuerga.

Acto seguido, el pueblo pondrá el broche final a varios días de máxima intensidad y regocijo con la tradicional Misa de difuntos, la actuación de Consuelo Bravo, un tributo a Mecano, Queen, La Oreja de Van Gogh y El Canto del Loco, y una chocolatada acompañada de una traca fin de fiesta como colofón.

Diferentes jornadas que ya forman parte de la historia de Cabezón y que, sin lugar a dudas, quedarán grabadas en la memoria de todos sus vecinos.