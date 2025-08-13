Pillado cuando realizaba el examen de conducir por otro que había perdido todos los puntos del carné

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a dos hombres por su presunta implicación en un delito de falsedad documental, tras detectarse una suplantación de identidad durante las pruebas teóricas para la recuperación del permiso de conducción.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio, a las 09:00 horas, en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid.

Durante la realización del examen para la modalidad de recuperación por pérdida de vigencia, los agentes identificaron a un hombre de 31 años que, utilizando un Documento Nacional de Identidad falso, estaba realizando la prueba en lugar de otro varón de 27 años.

Este último carecía de permiso de conducción tras haber perdido la totalidad de los puntos asignados.

Ante esta situación, se procedió a la instrucción de diligencias contra ambos implicados, que han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Valladolid.

La Guardia Civil recuerda que la suplantación de identidad en este tipo de pruebas constituye una infracción penal grave y subraya la necesidad de garantizar la integridad y legalidad en los procesos de obtención y recuperación de permisos de conducir, elementos clave para la seguridad vial.