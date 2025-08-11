El humor, el circo y el fuego marcan el "rotundo éxito" del primer fin de semana de 'El arte está en la calle' en Cigales

La XX edición de 'El Arte está en la calle' ha congregado durante este fin de semana a centenares de vecinos y visitantes en Cigales que pudieron disfrutar en la Plaza Mayor del municipio del humor, el circo, los espectáculos de fuego e incluso un faquir.

La muestra, que ha arrancado este pasado viernes, se inició con el espectáculo 'Los Centella' de la mano de la compañía Garrapete, que dio paso al sábado con el show de circo a cargo de la compañía Orain - Bi Zirco.

Sin embargo, el momento más esperado era el domingo, donde los más pequeños pudieron participar en diversos talleres de circo antes de que llegase el plato fuerte de la programación.

La actuación del Fakir Testa era una de las escenas más esperadas por el público, ya que se trata de un espectáculo impactante lleno de emoción y hazañas que desafían lo imposible.

Testa, el primer tragasables de nuestro país y doble récord Guinness, ha sido el revolucionario del mundo del espectáculo con un arte que es único y que ha presentado en 24 países.

Su talento lo ha llevado a más de 20 programas de televisión a nivel internacional como America's Got Talent o El Hormiguero, además de participar en series, películas y documentales.

Con su espectáculo de fuego 'La transmisión de la llama', Testa iluminó la noche cigaleña y puso broche final a las actividades de este fin de semana en el marco de 'El arte está en la calle', que continuará el fin de semana del 23 y 24 de agosto con un festival de magia.

Cabe recordar que una de las novedades de este año es la inclusión de las visitas guiadas teatralizadas sobre ilustres personajes de Cigales, cuyos primeros pases han sido ya un éxito rotundo al colgar el cartel de aforo completo.