Un taxista pierde el control por un fallo en los frenos y choca contra unas vallas frente al Teatro Calderón

Un hombre de 62 años ha resultado herido tras un accidente en el que un taxi ha chocado contra las vallas de unas obras frente al Teatro Calderón de Valladolid.

Según han informado fuentes de la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, el taxista habría perdido el control por un problema en los frenos en la calle Angustias a las 07:50 horas de este domingo.

El aviso ha sido trasladado a la Policía Municipal, a la Policía Nacional y al Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico para evacuar a la víctima.

Finalmente, tras ser atendida la víctima por los servicios sanitarios, ha sido evacuada hasta el Hospital Clínico Universitario.