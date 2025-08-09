Detenida en Valladolid tras aprovecharse de un hombre con discapacidad para que le diese dinero bajo amenazas

Una mujer ha sido detenida en Valladolid este pasado 8 de agosto después de que acudiese a la casa de un hombre con un 65% de discapacidad reconocida del que se había aprovechado para que le entregase más de 11.000 euros bajo amenazas.

Todo ocurrió sobre las 08:20 horas, cuando la mujer se presentó en el domicilio de la víctima a pesar de haber sido denunciada el día anterior por el hombre. Está acusada de los presuntos delitos de coacciones y allanamiento de morada.

Fue la hermana del hombre quien requirió a la Sala CIMACC 091 para que una patrulla se dirigiera a una calle de la Rondilla, donde la mujer que había sido denunciada el día anterior por amenazas se presentó de nuevo en el lugar para, presuntamente, solicitar dinero.

A su llegada, los indicativos observaron a una mujer en la vía pública hablando con un hombre que estaba asomado a la ventana de una vivienda. Los agentes pudieron escuchar como el varón decía a la mujer: "Déjame en paz".

Al ser preguntados por los funcionarios, la mujer negó haber solicitado presencial policial y aseguró que no ocurría nada. En ese momento, se asomó a la misma ventana una mujer que garantizó ser la requirente del servicio. Ésta, hermana del hombre, explicó que la mujer que estaba en la calle había sido denunciada el día anterior.

Los agentes comprobaron la denuncia que había sido interpuesta el 7 de agosto, que recogía que el hombre, quien tiene una discapacidad, había sido víctima de una serie de hechos que se habían dado durante aproximadamente un mes.

Todo se inició el pasado 4 de julio, cuando esta mujer, conocida de la infancia pero con la que no mantenía contacto reciente, se presentó en las inmediaciones de la vivienda alegando haber olvidado las llaves dentro de su casa y pidiendo dinero para llamar a un cerrajero, accediendo el varón a prestarle 100 euros.

Desde entonces, la posteriormente detenida habría seguido pidiendo dinero de forma insistente, utilizando excusas, como emergencias familiares, y recurriendo a gritos, presiones verbales y amenazas.

En una ocasión consiguió estar sola en el domicilio de la víctima durante varias horas, tras lo cual el hombre notó la desaparición de algunas pertenencias menores como colonias y sospechando que había sido esta mujer quien habría sustraído un juego de llaves que guardaba en un cajón.

La mujer le exigía dinero asegurando tener en su poder un vídeo sexual, logrando que debido al miedo generado por estas amenazas le diese un total de 11.415,10 euros. También se indicaba que la mujer entraba al domicilio sin consentimiento y se negaba a abandonarlo hasta que le diese el dinero.

Finalmente, la mujer reconoció haber acudido al lugar para pedir dinero, admitiendo que no era la primera vez, aunque desconocía las cantidades recibidas. Finalmente, se procedió a su detención y fue puesta a disposición judicial, quien ha decretado su libertad a la espera del juicio pertinente.