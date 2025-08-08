Sustraen 30 barras de salchichón y 15 chorizos en un supermercado de Valladolid y vuelven dos días después

Un robo muy ibérico. La Policía Nacional ha detenido en la mañana del pasado miércoles a un joven como presunto autor de un delito de hurto cometido el pasado 19 de julio en un establecimiento comercial situado en las inmediaciones del Hospital Universitario Río Hortega, en Valladolid.

Según consta en la denuncia presentada por una trabajadora del local, los hechos ocurrieron en torno a las 16:15 horas, cuando un hombre y una mujer jóvenes accedieron al establecimiento con un carro de la compra vacío.

Pocos minutos después, ambos abandonaron el lugar a gran velocidad, llevando consigo el mismo carro ahora cargado de productos.

Un compañero de la denunciante intentó interceptar a los sospechosos tras ser alertado, pero estos ya habían huido.

Un testigo que se encontraba en el exterior del comercio corroboró haber visto a dos jóvenes corriendo con el carro lleno.

El valor total de los productos sustraídos asciende a 405 euros, entre los que se incluyen 30 barras de salchichón ibérico (300 euros) y 15 chorizos (105 euros).

Dos días más tarde, el 21 de julio, el mismo trabajador reconoció sin lugar a dudas a la pareja cuando volvieron a entrar en el establecimiento, esta vez acompañados por una menor. En esa ocasión no se produjo ningún hurto.

Tras iniciarse la correspondiente investigación, los agentes lograron identificar a los presuntos autores, quienes habrían abandonado el lugar en un vehículo.

Finalmente, el joven fue localizado y detenido el 6 de agosto. Tras prestar declaración, fue puesto en libertad y el atestado ha sido remitido al juzgado competente.

La mujer implicada en los hechos no ha sido localizada hasta el momento, por lo que se ha emitido una reclamación policial de búsqueda sobre ella.