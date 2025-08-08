En Segunda también habrá bus desde los pueblos de Valladolid a Zorrilla: consulta rutas y cómo solicitarlo

Pese a estar en Segunda tras el nefasto pasado año, con el inicio de la nueva temporada futbolística, la Diputación Provincial de Valladolid vuelve a poner en marcha el servicio especial de autobuses destinado a facilitar el desplazamiento de los aficionados del Real Valladolid al Estadio José Zorrilla en los días de partido.

La medida, ya consolidada en campañas anteriores, refuerza el compromiso de la institución provincial con el deporte y el acceso de los vecinos de la provincia a grandes eventos deportivos.

La primera jornada en casa del equipo, prevista para el próximo 15 de agosto de 2025, marcará el arranque oficial del servicio. Como en temporadas pasadas, la Diputación subvencionará íntegramente los viajes y gestionará todo el proceso: desde las reservas hasta los trayectos de ida y vuelta.

Cómo reservar plaza

Los aficionados que deseen hacer uso del servicio deberán formalizar su reserva llamando al 983 42 71 00, de lunes a jueves en horario de 8:00 a 14:00 horas.

En caso de que el partido se dispute un viernes, las reservas se cerrarán el miércoles anterior a las 14:00 horas. Las solicitudes se atenderán por orden de entrada, y cada persona podrá reservar un máximo de cuatro plazas por llamada.

Además, los autocares contarán con plazas específicas para personas con discapacidad (más acompañante si es necesario), previa acreditación mediante el envío del justificante a la dirección de correo electrónico centralita.hv@dipvalladolid.es.

Si estas plazas no son reservadas, se asignarán como el resto por orden de solicitud.

Rutas y horarios

El servicio contará con cinco líneas que conectan diferentes municipios de la provincia con el Estadio José Zorrilla. Los horarios están diseñados para llegar una hora antes del inicio del partido y regresar 20 minutos después de su finalización.

Línea 1 : Medina del Campo – Rueda – La Seca – Serrada – Villanueva de Duero – Puente Duero – Estadio José Zorrilla.

Línea 2 : Tordesillas – San Miguel del Pino – Simancas – Estadio José Zorrilla.

Línea 3 : Rioseco – La Mudarra – Villanubla – Zaratán – Estadio José Zorrilla.

Línea 4 : Tudela de Duero – La Cistérniga – Estadio José Zorrilla.

Línea 5: Peñafiel – Quintanilla de Onésimo – Sardón de Duero – Estadio José Zorrilla.

Para completar la reserva, será imprescindible indicar el municipio de salida, la parada deseada y los datos personales del usuario. También se podrá especificar si el aficionado solo necesita el trayecto de ida o de vuelta.

Con esta iniciativa, la Diputación de Valladolid reafirma su apuesta por acercar el fútbol profesional a los vecinos de toda la provincia, haciendo del deporte un elemento de cohesión territorial y social.