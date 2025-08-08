Una colisión entre dos turismos provoca retenciones kilométricas en la A-62 a su paso por Valladolid

Una colisión por alcance entre dos turismos provoca kilómetros de retenciones en la A-62, a la altura de Villamarciel en sentido a la capital vallisoletana.

Un siniestro donde no hay heridos, pero sí una cola kilométrica de unos siete kilómetros aproximadamente que está ocasionando que los vehículos se encuentren prácticamente parados en la vía.

El suceso se ha producido pasadas las 13:00 horas, según informan fuentes del 112 a este medio. En el lugar, se encuentra la Guardia Civil para descongestionar el tráfico puesto que la retención llega hasta la localidad de Geria, según informa la Dirección General de Tráfico a través de la red social X.