Un profesor de Arte Dramático de Valladolid acepta una pena de cárcel por agresión y abuso sexual contra varias alumnas

Un profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (ESADCYL) ha sido condenado a un año de prisión que no cumplirá tras un acuerdo de conformidad por agresión y abuso sexual contra varias alumnas.

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal n° 3 de Valladolid y a la que ha tenido acceso este medio, condena al profesor como autor de un delito de agresión sexual y cuatro delitos de abuso sexual.

El acusado aprovechó su posición como docente en asignaturas como Acrobacia, Anatomía para el Movimiento y Lucha Escénica para mantener una conducta sexualizada continuada e injustificada hacia sus alumnas.

Según la sentencia, usó lenguaje de doble sentido, realizó comentarios de connotación sexual como “agárramela” o “pues no te agaches”, y llevó a cabo contacto físico innecesario, tanto en clase como en espacios sociales.

Así, alumnos de la escuela habían presentado escritos a la dirección denunciando la conducta del profesor, lo que llevó a la incoación de un expediente informativo y uno disciplinario.

Según los hechos probados, el profesor se aprovechaba de su posición docente para utilizar lenguaje de connotación sexual, hacer comentarios inapropiados y tener contacto físico innecesario, principalmente con las alumnas.

Esto generó un ambiente sexualizado que provocó incomodidad, inseguridad, temor y tensión en el alumnado, llevando incluso a que algunos dejaran de asistir a sus clases.

La sentencia detalla varios incidentes específicos, tanto dentro como fuera de la escuela. Por ejemplo, en enero de 2022, en un conocido bar de la Catedral, el profesor le dio un beso en los labios a una alumna sin su consentimiento.

En octubre de 2022, durante una fiesta de alumnos en otro bar se acercó a la alumna en varias ocasiones, invadiendo su espacio personal. Le dio dos besos en la mejilla sin su consentimiento y, más tarde, le agarró de la cintura y le dio otros dos besos en la mejilla.

Posteriormente, al salir del bar, le cortó el paso y la agarró de la solapa de la chaqueta para atraerla hacia él, haciendo que sus caras se acercaran de forma excesiva.

En esa misma fiesta, le recorrió con el dedo el escote y la zona entre los pechos a otra alumna sin su consentimiento. La mano del profesor fue retirada por una compañera que estaba presente.

Durante el curso académico, en un ejercicio de acrobacia en la escuela, el profesor le dio una "cachetada en el culo" a la alumna mientras le decía "ahí lo tienes".

Condena

La condena impuesta al profesor consiste en un año de prisión por el delito de agresión sexual, cuatro penas de 18 meses de multa con una cuota diaria de tres euros por los cuatro delitos de abuso sexual y 3 años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores.

Además del año de prisión, por el delito de agresión sexual,. debe abonar una multa de 6.500 euros por los cuatro delitos de abusos sexuales.

La pena de prisión ha quedado suspendida por dos años, ya que el acusado no tiene antecedentes penales, con la condición de no volver a acometer ningún delito y de comunicar cambios de domicilio.

El acusado se mostró conforme con la acusación y las penas solicitadas. La sentencia fue declarada firme en el mismo acto, ya que las partes mostraron su voluntad de no recurrir.