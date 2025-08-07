Cuatro conciertos en monumentos de la provincia de Valladolid para amenizar las noches de verano

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, Roberto Migallón, presenta el ciclo de Conciertos en Lugares Significativos 2025.

Una programación que comenzó en el año 2013 en zonas de singular relevancia histórica- artística y que muestra el importante patrimonio con el que cuenta la institución provincial.

En esta edición, el ciclo contará con cuatro lugares mágicos. Cuatro monumentos que destacan por su valor artístico y simbólico. La programación incluirá conciertos de distintos estilos musicales interpretados por formaciones de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid y artistas invitados.

La música de cámara, cine, poesía y repertorios clásicos se van a escuchar en espacios cargados de historia y belleza. Unas actuaciones musicales que tendrán lugar durante los meses de agosto y septiembre, comenzando el próximo 15 de agosto en la iglesia de San Cipriano en San Cebrián de Mazote.

Este templo es una de las joyas del arte mozárabe prerrománico en España, construido en el siglo X, será el escenario para el Cuarteto de Cuerda de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, que interpretará un programa de clásicos populares.

Por otro lado, el domingo 24, la Plaza de Santa María de Alaejos vibrará al ritmo del cuarteto de viento. Un lugar idílico para interpretar una selección de bandas sonoras inolvidables en un entorno privilegiado.

El sábado 30 será el turno de Olivares de Duero en la iglesia de San Pelayo. Un edificio de estilo gótico construido en el siglo XV con tres naves con bóveda de crucería estrellada y un espectacular retablo del siglo XVI.

Allí tendrá lugar el concierto ‘Arpa al corazón’, un trío compuesto por flauta, arpa y violonchelo que ofrecerá un repertorio muy especial en un marco inigualable.

El ciclo concluirá el domingo 7 de septiembre en la iglesia de San Andrés de Aguilar de Campos. Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, está previsto que el poeta Carlos Aganzo recite textos del autor junto con música en directo de piano y violonchelo.

Todos los conciertos son gratuitos hasta completar el aforo y desde la institución provincial animan a participar en "estas noches mágicas" con una increíble música a la luz de la luna.