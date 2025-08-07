Acusada de quedarse con 4.000 euros y pertenencias de su expareja en un pueblo de Valladolid

La Guardia Civil investiga a una mujer por un delito de apropiación indebida en la localidad de Santovenia de Pisuerga.

Los agentes tuvieron conocimiento a través de una denuncia presentada por un ciudadano en el Puesto de Zaratán, donde manifestó que, tras la ruptura con su pareja, ella se habría apropiado de una caja con dinero en efectivo que guardaba en el domicilio compartido, así como de otros efectos personales y material profesional.

Según su declaración, faltaban 4.000 euros de dicha caja, además de un préstamo de 1.700 euros que no le habría sido devuelto.

La Guardia Civil ha practicado diversas gestiones para esclarecer los hechos, llegando a investigar a su expareja en calidad de investigada no detenida.

Así se ha instruido las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.