Una explosión en una vivienda en obras deja a dos trabajadores heridos en Medina del Campo

En la mañana de este martes, 5 de agosto, se ha registrado una explosión en una vivienda unifamiliar que estaba siendo reformada en el municipio vallisoletano de Medina del Campo. Un suceso que ha dejado a dos trabajadores heridos.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Miguel Delibes sobre las 09:56 horas.

En ese momento, la sala de operaciones ha recibido una llamada informando de lo ocurrido. Además, el alertante ha indicado que, hasta el momento, se desconocían los motivos por los que podría haberse producido la explosión, dado que la vivienda no está habitada y no cuenta con suministro de gas, así como que, en principio, no se habían registrado heridos.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los Bomberos de la Diputación de Valladolid, que aún continúan trabajando en el lugar, efectivos de la Policía Local de Medina del Campo y de la Policía Nacional.

Han sido estos los que, a su llegada, han contactado con el 112 para solicitar asistencia sanitaria para dos trabajadores de unos 35 y 40 años que presentaban quemaduras en los brazos. De la sala de operaciones se ha trasladado el aviso a Sacyl que, por su parte, ha movilizado recursos al lugar.

El 112 explica que a las 10:30 horas, los bomberos han comunicado la extinción del incendio que, al parecer, se ha producido en una cochera por exceso de temperatura unido a materiales de pinturas.