Sabrina, de Brasil a un pueblo de Valladolid para reabrir su bar: "Me encanta su gente"

Situado sobre una pequeña hondonada y con acceso directo desde la Autovía A-62, de la que le separan 25 kilómetros de Valladolid capital, nos encontramos con un pueblo encantador, en su mayoría de adobe que lleva el nombre de Cubillas de Santa Marta.

Se trata de un municipio que cuenta con una brillante y extensa tradición basada en el mundo del vino y que, en la actualidad y según el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una población de 404 habitantes.

Allí se puede disfrutar, a la entrada, de la Ermita del Santo Cristo, realizada en piedra y con una bonita espadaña o también se puede admirar la iglesia en honor a Santa María, construida en el siglo XVII en estilo barroco, con bóveda de cañón y cúpula sobre el crucero.

Se trata de un municipio que merece la pena visitar. También alguna de sus conocidas bodegas, y parar en el establecimiento hostelero del lugar, que lleva el nombre de Bar Perdiz, para reponer fuerzas y disfrutar de un buen refresco, un vino o una cerveza.

Allí recibe a sus clientes, con la mejor de sus sonrisas, Sabrina Antunes, una brasileña que cogió las riendas del local a finales de enero de este año después del cierre del mismo en diciembre.

Ambiente en el Bar Perdiz de Cubillas de Santa Marta Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Su vida y el bar del pueblo

“Me considero una chica sencilla, de trato cercano con la gente. Conocí Cubillas de Santa Marta por casualidad y me encanta su gente porque desde el principio me acogieron con mucho cariño”, asegura Sabrina Antunes en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nació en Brasil hace 34 años, pero pronto, con cinco, se trasladó con sus padres a Portugal, concretamente a Lisboa. Sin embargo, esta mujer que está estudiando un máster de sumiller y que disfruta con su trabajo, como la que más, llegó a tierras españolas hace 25 años.

“Vivo en Cabezón de Pisuerga, cerca de Cubillas. Desde que era pequeña siempre me llamó mucho la atención el mundo de los viñedos y la uva. De ahí mi pasión por el vino y por el trabajo hostelero en el que sumo diez años”, nos explica.

Hace tres que aterrizó en el Bar La Perdiz de Cubillas de Santa Marta, pero en diciembre de 2024, el establecimiento hostelero bajó sus persianas para dejar a la localidad huérfana de bar.

Por ello, Sabrina se puso al frente desde enero de este 2025.

Imagen del Bar Perdiz en Cubillas de Santa Marta. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Reabre un emblema del lugar

“La idea de coger el bar surge ante la necesidad de que hubiera un bar para atender las necesidades de los vecinos del pueblo tras su cierre. Me lancé a la aventura y aquí estamos”, afirma nuestra entrevistada.

Son un total de dos los trabajadores que intentan dar el mejor servicio en un establecimiento hostelero que se ubica en la calle Fuentes 1 y que es “pequeño y acogedor”.

Ese apoyo de los vecinos ayudó a Sabrina a dar el paso para que Cubillas de Santa Marta no se quedara sin un punto de encuentro en el que los vecinos del lugar charlen y en el que los forasteros se tomen algo acompañado de unos buenos pinchos y tapas.

Ya sabemos que un pueblo sin bar es un pueblo sin vida.

Apuesta por los pinchos y tapas

“Servimos tapas y pinchos. También raciones. Mi especialidad es hacer comidas, meriendas y cenas bajo reserva. Como el bar es muy pequeño, tenemos que organizarlo todo para los que quieran disfrutar de ello”, añade nuestra protagonista.

Sabrina asegura que el bar cuenta con el “suministro de las principales bodegas de las zonas aledañas”. Son muchas las personas que se acercan hasta el lugar para disfrutar de una buena cata con los mejores caldos.

“El futuro lo veo con mucha ilusión ya que estamos a escasos meses de construir un nuevo local más grande y de ampliar nuestras demandas de trabajo”, finaliza Sabrina.

Queda Bar Perdiz para rato en Cubillas de Santa Marta.