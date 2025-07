James Blunt será el esperado artista internacional que actuará en las fiestas de Valladolid

Valladolid se está preparando para recibir a uno de los artistas más reconocidos del pop-rock a nivel mundial.

James Blunt llegará el próximo 10 de septiembre para actuar en la Plaza Mayor, en un concierto especial que forma parte de las celebraciones por el 25 aniversario de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Esta cita es aún más especial porque coincide con el vigésimo aniversario de su álbum debut, ‘Back to Bedlam’.

Fue este disco el que lanzó a Blunt a la fama internacional, vendiendo más de 11 millones de copias. Canciones como ‘You’re Beautiful’ y ‘Goodbye My Lover’ siguen siendo himnos que emocionan a gente de todas las generaciones.

Desde entonces, ha publicado varios discos a lo largo de los años, como ‘All the Lost Souls’ en 2007, ‘Some Kind of Trouble’ en 2010, ‘Moon Landing’ en 2013 y su último álbum ‘Who We Used To Be’, lanzado en 2023.

Ese mismo año sorprendió a sus seguidores al debutar como escritor con su libro ‘Loosely based on a made up story’.

Con este concierto, James Blunt se suma a la lista de grandes artistas ya confirmados para las fiestas, como José Mercé, Barón Rojo o Dani Fernández.