Iván Romeo (Valladolid) y Sara Martín (Burgos) conquistan el oro en el Campeonato de España de ciclismo en ruta

El ciclismo castellano y leonés ha vivido este domingo una jornada histórica. Iván Romeo y Sara Martín, ambos ciclistas del Movistar Team y nacidos en Castilla y León, se han proclamado campeones de España de ciclismo en ruta tras sendas actuaciones memorables en Granada, sede del Campeonato Nacional de Carretera 2025.

El vallisoletano Iván Romeo, de solo 21 años, ha confirmado su condición de gran promesa del pelotón internacional con una victoria incontestable en solitario. Tras una carrera de 191 km y más de 3.700 metros de desnivel, el ciclista de Movistar lanzó un ataque a 20 kilómetros del final y cruzó la meta en el Paseo de la Bomba con un tiempo de 4h 43’ 28”, aventajando en 56 segundos a Fernando Barceló (Caja Rural-RGA) y en casi dos minutos a Roger Adrià (BORA‑hansgrohe).

“En muchísimos momentos he pensado que se me iba porque estaba muerto… pero el equipo me insistía en que siguiera creyendo”, declaró emocionado el nuevo campeón, que lucirá el maillot rojigualda en el próximo Tour de Francia.

Romeo suma así un nuevo éxito a una temporada sobresaliente, en la que ya había brillado en la Volta a la Comunitat Valenciana y el Critérium del Dauphiné, consolidando su papel de líder generacional en el ciclismo español.

Los medios especializados no han dudado en alabar las cualidades del joven ciclista pucelano y su prometedora proyección de futuro: "El ciclista que España necesita", ha asegurado Eurosports.

Sara Martín: una campeona forjada a fuego lento

En la categoría femenina, la burgalesa Sara Martín logró al fin el título absoluto que tanto había rozado en ediciones anteriores. La corredora de 25 años, también del Movistar Team, se impuso en un vibrante sprint final a Mavi García (Jayco), tras una jornada de desgaste, caídas y ataques constantes.

Martín, que ya había sido campeona de España en las categorías júnior y sub23, y había sido cuarta, tercera y segunda en la élite, culmina así una progresión impecable. La carrera, de unos 120 kilómetros, se rompió definitivamente en los últimos 20, cuando Martín y García lograron abrir hueco tras la caída de Ane Santesteban, gran protagonista del día.

“Es un sueño cumplido. Este maillot es fruto de muchos años de trabajo y constancia”, señaló Martín, que portará el maillot de campeona nacional durante toda la temporada.

Castilla y León reina en el ciclismo nacional

Los triunfos de Romeo y Martín suponen un doblete histórico para el ciclismo de Castilla y León, que coloca a dos de sus grandes talentos en lo más alto del podio nacional. Ambos forman parte del ambicioso proyecto de renovación del Movistar Team, que continúa cosechando éxitos con una generación joven y sólida.

Además, en la categoría sub23 femenina, la también destacada Paula Blasi se llevó el oro, seguida de Lucía Ruiz y Ainara Albert, completando una jornada repleta de emoción, táctica y espectáculo sobre dos ruedas.