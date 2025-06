Elsa Martín, psicóloga, alerta del peligro de la salud mental en las redes: "Hay gente no profesional que se está aprovechando"

La salud mental se ha convertido en un importante nicho de mercado en las redes sociales. Cada vez son más los contenidos relacionados con este campo de la psicología que podemos encontrar en plataformas como Instagram, TikTok e incluso en la Inteligencia Artificial.

Hasta el punto de que hoy son muchos los usuarios que, en lugar de acudir a profesionales, recurren a estas herramientas para aprender a gestionar ciertos problemas, inquietudes o preocupaciones comunes y compartidas por toda una comunidad. Pero no todo es tan bonito como parece.

Según ha explicado a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León la psicóloga vallisoletana Elsa Martín de la Cal, quien encabeza un centro especializado con el mismo nombre, las redes sociales tienen muchas cosas positivas, incluso desde el ámbito de la psicología.

Acercan este campo de la sanidad a un gran número de personas que quizá no se pueden permitir pagar un especialista o que incluso no se atreven a ir a consulta por miedo o vergüenza, entre otras razones.

Además, reconoce que estas han ayudado a visibilizar y normalizar la salud mental, así como que "ha aumentado el número de pacientes en consultas tras sentirse identificados con algún vídeo o publicación que han visto en redes sociales".

No obstante, asegura que "hay que tener cuidado con lo que se consume", pues, en su opinión, "hay más contenido del que debería y mucho ofrecido por personas no profesionales". Una realidad que puede llegar a suponer "un peligro y generar contradicción y muchísima confusión".

Añade que también hay ocasiones en las que, aunque el contenido venga dado por parte de especialistas, si este no está especificado y no es adecuado, también puede provocar "que se hagan cambios en alguna dirección que no sea útil". El que señala como "el gran problema" actual.

"A veces se llevan consejos y formas de actuación que no son las más indicadas y también hay mucha gente no profesional que se está aprovechando de la marea de las visualizaciones que tiene todo el tema de la salud mental", denuncia la psicóloga.

"Además, por norma general y aunque últimamente están aflorando cada vez más perfiles profesionales, se hace más caso a las influencers que a los perfiles adecuados, y en esto hay que tener cuidado", añade.

En cuanto al tipo de contenidos, reconoce que actualmente en plataformas como Instagram o TikTok "todos los temas de la psicología están bastante minados", aunque, critica, "no de la misma manera".

La psicóloga Elsa Martín de la Cal

Así, afirma que "se divulga muchísimo, a veces demasiado, sobre temas de relaciones sentimentales, inseguridades personales, ideación apolítica y ansiedad", algo que, en su opinión, según de dónde venga puede llegar a ser "muy útil", pero "muy poco sobre la parte preventiva". Y esta, añade, "también es muy importante".

"Se habla mucho por el clickbait, porque hay mucho clickbait, y muy poco de la prevención, un tema que no da tanto juego a la hora de que la gente entre a verlo, cuando para poder cuidarse y tener una mente sana es muy importante el trabajo de prevenir", sostiene.

Sea como fuere, la clave está en que este tipo de contenidos "tienen muchísimo alcance", según Martín de la Cal, "porque a día de hoy la gente recurre más a un clic fácil que a la lectura de algún manual interesante o a un profesional". "Y, además, muchas veces esto lleva hasta a ser adicto", advierte.

Si bien, desde su propia experiencia, afirma que, afortunadamente, "muchísima gente acaba percatándose y llega un punto en el que decide alejarse y poner límites, o aclarar sus ideas y trabajar en sus problemas a través de un profesional en consulta". "Y eso es maravilloso", añade la psicóloga.

Consejos clave

No obstante, hay otros tantos que no consiguen darse cuenta. A todos ellos, la experta advierte de que "hay que tener cuidado con ciertos perfiles". Por ello, les recomienda "libertad de información, pero con un determinado criterio".

"Si pueden tener ese criterio para sesgar lo que es bueno y malo para ellos, no hay ningún problema en hacer uso de las redes sociales, pero si no consiguen tenerlo, lo mejor sería no hacer uso de ellas porque les va a causar más daño que beneficio", explica.

Consciente de que no es una tarea fácil, su consejo para ellos es "evaluar, conocer e investigar a la persona que hay detrás de la pantalla y desde dónde y cómo está dando el consejo, analizar si lo que dan es un contenido útil, fiable y válido, y si no tienen la suficiente capacidad de filtrar lo que puede ayudarles y lo que no, que vayan directamente a un profesional".

Unas recomendaciones que la psicóloga también extrapola a lo referente a la Inteligencia Artificial.

Y es que, en su opinión, esta herramienta "tiene sus beneficios y te puede ayudar en un momento inicial con cosas muy concretas como 'estoy muy nerviosa, dame algún truco que me pueda ayudar a calmarme o a respirar mejor'".

"Pero no deja de ser un sistema de procesamiento que recoge mucha información, cuando la psicología necesita de empatía, cercanía, tacto y humanidad", añade.

Así, explica que "aunque parezca que la máquina te está comprendiendo, en realidad solo está ejecutando un comando que, en ocasiones, incluso se trata de información inventada".

Redes sociales en consulta

Con todo ello, Elsa Martín revela que las redes sociales se han convertido en "uno de los temas más tratados en consulta" por los psicólogos profesionales, ya sea por problemas de adicción, de bullying, de ansiedad, de autoestima, etc.

"La gente que viene por esas cuestiones lo que me suele pedir es ayuda para hacerle salir de ese bucle", confiesa.

Con esos pacientes, la terapia comienza con la recomendación de que se desinstalen las aplicaciones, que reduzcan el tiempo de uso o, en su lugar, las cambien de ubicación en sus teléfonos móviles.

"Ese es el primer paso para empezar a volver a conectar con lo que verdaderamente quieren, porque muchos, cuando vienen a consulta, ya entran en la aplicación de manera automática", explica.

"Por eso les digo que al menos cambien de sitio la aplicación. De esa manera, el dedo va a ir donde estaba antes la aplicación y la persona va a entrar en otra".

"Esto le va a sorprender y le va a hacer reflexionar, permitiéndole tomar una decisión consciente de si realmente quiere o no acceder a esa red social, teniendo en cuenta si utilizarla le va a aportar o le va a quitar", añade.

¿Lo siguiente? Empezar a trabajar en consulta el problema que padezca el paciente con técnicas, herramientas y terapias avaladas, dirigidas a hacer sentir mejor al paciente en cuestión.

"Lo importante es invertir el tiempo en lo que nos hace sentir bien, en lo que realmente queremos hacer y en lo que nos permite desarrollarnos como personas. Las redes sociales están bien, pero usemolas, no abusemos de ellas, porque como uso son útiles, pero como abuso, todo lo contrario".

"Que tengamos una vida y las redes estén dentro de esa vida, no que sean nuestra vida. Y que seamos conscientes de que todo el mundo lo supera, porque en la vida siempre se puede cambiar independientemente de la edad", concluye la experta.