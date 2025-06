El único pueblo de España que empieza por W está en Castilla y León: esconde 1.000 calaveras en un rincón lleno de misterio

En España hay más de 8.000 municipios con características muy concretas que los hacen únicos y especiales.

Su patrimonio, su gastronomía, su historia, su cultura y, cómo no, sus gentes son los factores que más los definen y diferencian del resto.

Sin embargo, solo uno de ellos puede presumir de que su nombre empiece por W y, curiosamente, se halla en Castilla y León. Un pueblo que, además, guarda una curiosa historia.

Se ubica en la provincia de Valladolid, en la comarca de los Montes Torozos, en pleno Valle del Hontanija y a 17 kilómetros de la capital.

No llega a los 300 habitantes, según el INE de 2024, pero lo cierto es que es conocido en una buena parte del país por varios motivos, entre ellos, por ser el único pueblo cuyo nombre empieza por la trasantepenúltima letra del abecedario.

Se trata de Wamba, una localidad que debe su nombre a la época de los reyes godos, en concreto al año 672, cuando se eligió al noble Wamba como monarca en este lugar, que entonces se llamaba Gérticos, y como sucesor del anterior, Recesvinto.

Este fue uno de los últimos reyes godos antes de la invasión musulmana y se le recuerda por sus intentos de frenar la decadencia del reino, aunque sin éxito. Si bien, su nombre se quedó para siempre, ya que el pueblo aún sigue conservándolo.

Ahora bien, pese a su reducido tamaño, Wamba no solo esconde una interesante historia, sino que, además, alberga varios puntos de interés llenos de misterio que se han convertido en el principal atractivo para los turistas.

De lo que también puede presumir esta localidad es de poseer una de las pocas iglesias de estilo mozárabe que perduran en España. Se trata de la Iglesia de Santa María, un templo que data de entre los siglos X y XII, declarado Bien de Interés Cultural y que alberga auténticas maravillas que dejan fascinado a todo el que lo visita.

Desde su portada y fachada, a su interior, donde se encuentra una pequeña nave lateral que conserva antiguas pinturas, un baptisterio y una capilla con una impresionante bóveda de palmera, también llamada Árbol de la vida por su similitud.

Iglesia de Santa María de Wamba (Valladolid) Turismo Castilla y León

En esta iglesia, la cual cuenta con detalles románicos y una capilla gótica incorporada en siglos posteriores, también fue sepultada la reina Urraca de Portugal, esposa del rey Fernando II de León y madre del rey Alfonso IX de León.

Si bien, nada es comparable con lo que se puede encontrar en lo que en su día fue el antiguo claustro de un monasterio que estuvo adosado a la iglesia allá por el siglo X.

Pese a su antigüedad, hoy todavía se conservan algunas paredes y en el centro del mismo, la tumba donde se dice que está enterrado el monarca godo Recesvinto.

De allí sale una puerta que, según explican desde el Ayuntamiento, dirige a "uno de los auténticos tesoros de la provincia".

El osario de la Orden de San Juan de Jerusalén, uno de los más grandes e impactantes del país, en el que se esconden unas 1.000 calaveras humanas y otro tipo de huesos perfectamente apilados, rodeados de misterio por desconocerse a quién pertenecen.

Osario de Wamba (Valladolid) Sergio Rodríguez ICAL

En su entrada se encuentra, además, una inscripción en la que se puede leer: "Como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás".

Un misterioso, tétrico y escalofriante rincón, considerado el más fascinante del pueblo y que, además, se puede visitar, al igual que la ermita de la Virgen de la Encina y la del Cristo del Humilladero.

Otros dos templos con siglos de historia que también conforman el conjunto arquitectónico de la localidad, el cual refleja su rica tradición religiosa y cultural.

Pero Wamba no es solo patrimonio. Allí la naturaleza y la gastronomía también desempeñan un rol protagonista.

El estar ubicada en el Valle del Hornija la convierte en un lugar perfecto para practicar senderismo, mientras que el haber hecho de la matanza del cerdo una tradición hace que los productos derivados de esta práctica sean otra de sus señas de identidad.

Un precioso e interesante pueblo, único en todos los sentidos, con mucho que ofrecer al visitante.