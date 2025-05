Ni San José ni La Enseñanza: el colegio de Valladolid en el que Íñigo Quintero rodó uno de sus videoclips más famosos

'Que no sé a dónde voy, no es real; hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo truenos si no estás'

Seguro que estas letras te suenan y han resonado una y otra vez en tu cabeza. Su melodía, entonación y estribillo son recordados a la perfección por, prácticamente, todos los españoles.

Y es que no cabe duda de que la canción 'Si no estás' se convirtió en un fenómeno viral del artista Íñigo Quintero durante 2023. Sonaba en todos los lugares: desde las radios hasta las discotecas.

Nadie se imaginaba que el joven cantante gallego daría la vuelta al mundo con este single que le permitía saltar a la fama y alcanzar el top 50 de Spotify.

Una gran sorpresa que no acabó ahí, porque el lugar elegido para grabar el videoclip fue ni más ni menos que Valladolid. Una noticia que todos los vecinos acogieron con mucho cariño.

Este fue el escenario perfecto para una melodía que se abrió paso en el mundo entero, llegando a millones de usuarios por redes sociales y que formaba parte de las publicaciones de miles de personas cada día.

Son muchos los escenarios que seleccionó de la provincia para grabar dos de sus videoclips. Uno de ellos fue Ciguñuela, una localidad de menos de 400 habitantes que se hizo viral gracias a estas imágenes difundidas con la canción.

Pero no fue el único, ya que también grabó en un colegio de Valladolid. Se trata del centro educativo Nuestra Señora de Lourdes, escenario principal del rodaje de la canción 'Lo que queda de mí'.

En él participaron algunos de los antiguos estudiantes del colegio, que aparecían como extras en los diferentes planos. Una historia que se grabó allí porque, precisamente, la historia sucede en un instituto.

El vídeo se centra en un joven que pasa su día en el instituto con unos cascos de música, lejos de sus compañeros y sin relación con ellos. Casi no interactúan y en ellas se puede ver al cantante tocando el piano en la entrada principal del colegio.

El salto a la fama

Íñigo Quintero saltó a la fama a sus tan solo 22 años. Nació en Galicia y se trasladó a Madrid para estudiar un doble grado de Educación Primaria y Psicología en la Universidad Villanueva, centro privado que forma parte de Fomento de Centros de Enseñanza.

No solo eso, sino que logró ascender como el artista más escuchado del mundo en Spotify con este single. Una canción vinculada a la religión con la que se posicionaba en el número 1 de la lista Top 50: Global de Spotify, pero también en los ranking de otros países como Alemania o Francia.

Influencers de toda España compartían la canción en sus redes sociales y su talento hacía el resto para posicionarle entre los más escuchados. Incluso estuvo nominado a los Latin Grammy 2024 en la categoría de 'Mejor nuevo artista'.

141 años de historia

El Colegio Nuestra Señora de Lourdes fue fundado en 1884, por iniciativa de la dama francesa afincada en Valladolid, Paulina Harriet.

Un colegio que se ha posicionado entre los mejores de Valladolid gracias, entre otros, al proyecto de bilingüismo del centro. Además, los alumnos que lo deseen pueden cursar sus estudios de Educación Secundaria y Bachillerato en régimen de internado.

Precisamente, en 2024, las dos mejores notas de la EBAU fueron de este centro educativo: Sofía García, con un 13,95 y Gonzalo Miguel con un 13,828.