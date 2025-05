León de la Riva, 30 años después de su histórica llegada a la Alcaldía de Valladolid: "La gente me pide que vuelva"

El 28 de mayo de 1995, hace ahora 30 años, la política municipal de Valladolid dio un giro de 180 grados. El entonces candidato del PP, Javier León de la Riva, consiguió la mayoría absoluta en los comicios locales y desbancó al socialista Tomás Rodríguez Bolaños, que llevaba 16 años, desde abril de 1979, al frente del Ayuntamiento vallisoletano.

Una histórica victoria que llevó a los populares por primera vez a la Alcaldía vallisoletana aunque De la Riva ya había ganado las elecciones municipales cuatro años antes, en mayo de 1991. En aquella ocasión, sus 13 concejales no bastaron para arrebatar el puesto a un Bolaños que sumó los 12 ediles socialistas a los tres de Izquierda Unida para mantener el bastón de mando.

Cuatro años después, el 28 de mayo de 1995, el PP logró 15 concejales, la mayoría absoluta del Consistorio, frente a solo 10 del PSOE y cuatro de IU, un hito histórico en una ciudad que, hasta ese momento, era un auténtico bastión del PSOE, con un Bolaños muy reconocido y respetado entre los vecinos de la ciudad y también a nivel nacional.

Una histórica victoria que daría inicio a 20 años de gobierno por parte del alcalde popular, que revalidó el cargo en los comicios municipales de 1999, 2003, 2007 y 2011, siendo desbancado por el socialista Óscar Puente en mayo de 2015 tras unas elecciones que ganó pero con mayoría insuficiente para mantener la Alcaldía frente al pacto entre PSOE y Valladolid Toma La Palabra.

Una victoria "ilusionante"

Javier León de la Riva (Valladolid, 15 de noviembre de 1945) atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León en el 30 aniversario de su llegada a la Alcaldía y recuerda que se presentó a aquellos comicios "con mucha esperanza", cuatro años después de haber ganado ya las elecciones a su "buen amigo" Bolaños.

"Aunque algunos no lo entiendan nos entendíamos bien, hablábamos bien y pactábamos muchas cosas, lástima que eso haya pasado a la historia a todos los niveles", comenta a este medio quien fuera alcalde de la capital vallisoletana entre 1995 y 2015.

"Bolaños y yo nos entendíamos bien y pactábamos muchas cosas"

León de la Riva recuerda que el comienzo de aquella noche electoral fue de "nervios e incertidumbre" pero que, mientras iba avanzando el recuento, la victoria del PP se fue haciendo cada vez más evidente.

El exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

"En Valladolid las primeras mesas son las más pequeñas y periféricas y cuando empezaron a entrar las mesas grandes todo cambió y vimos que ganábamos", recuerda.

Después de recibir los resultados definitivos, con esa mayoría absoluta de 15 concejales que le permitía acceder a la Alcaldía, afirma que le embriagó la "ilusión" y lo celebró por todo lo alto con sus amigos y su familia. Pero su rutina siguió siendo la misma que los cuatro años anteriores.

"Al día siguiente a las 8:00 horas de la mañana estaba en el Ayuntamiento como todos los días cuando estaba en la oposición. Eso me dio cierta credibilidad desde el primer momento", asegura.

"Celebré la victoria con mis amigos y mi familia, con mucha ilusión"

De la Junta al Ayuntamiento

León de la Riva se presentó por primera vez a las elecciones municipales en mayo de 1991, después de haber sido consejero de Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León entre 1987 y 1991, una experiencia que, según afirma, le "vino al pelo".

"Yo entré en política en 1987, cuando José María Aznar, entonces presidente de la Junta, con aquella fiebre de la austeridad, me hizo consejero de Sanidad y de Cultura", señala, y asegura que, la primera ocasión en la que se presentó a los comicios locales, lo hizo con reticencias.

"En 1991 casi me obligaron a presentarme a la Alcaldía y gané las elecciones, algo impensable en aquel momento. Nadie en el PP quería enfrentarse con Bolaños y yo me resistí todo lo que pude hasta el punto que en 1991 exigí ir de número uno en las municipales y de dos en las autonómicas con el compromiso de que, si no salía alcalde, me iba a la Junta", señala.

"En 1991 casi me obligaron a presentarme a la Alcaldía"

León de la Riva posa en la entrada del Ayuntamiento de Valladolid

Con todo, comenta que en aquellos primeros comicios locales de 1991 pudo configurar las listas completas para el Ayuntamiento. "Puse todas las pegas habidas y por haber y me dijeron amén a todo, y en 1995 volví a hacer las listas", afirma.

Aquel 28 de mayo de 1995, hace justo 30 años, León de la Riva acudió con "mucha ilusión" a la contienda electoral, y consiguió la victoria para el PP por primera vez en la historia de la ciudad. "No era nada fácil ya que Bolaños era un hombre con mucho prestigio que llevaba ya 16 años en la Alcaldía. Afortunadamente ganamos las elecciones por primera vez, fue algo inédito", señala.

Llegada a la Alcaldía

El recién elegido alcalde vallisoletano estrenó aquel primer mandato reduciendo las áreas con dedicación exclusiva en el Consistorio. "En la época del PSOE todos los concejales tenían cargo y sueldo y eso lo eliminamos. Fuimos funcionando un año tras otro, hicimos un programa bastante serio y ahí están los resultados", apunta.

"Fuimos funcionando un año tras otro, hicimos un programa bastante serio y ahí están los resultados"

León de la Riva asegura que su relación con los funcionarios del Ayuntamiento siempre fue muy buena. "El que fue secretario general conmigo, que cuando entré era vicesecretario, Valentín Merino, procedía del Partido del Trabajo de España (PTE), que estaba a la izquierda del Partido Comunista de España (PCE)", señala, poniéndolo como ejemplo de su "nulo sectarismo".

El exregidor quita peso al contexto de auge del PP a nivel nacional en 1995, que llevaría a la Presidencia a José María Aznar, solo un año después, y al declive del PSOE, a causa de los casos de corrupción que asediaban al Gobierno de Felipe González, como elementos clave de su victoria hace tres décadas, recordando la importancia de las personas en las elecciones municipales.

"Las tendencias nacionales influyen sin duda alguna pero es verdad que las elecciones municipales son en las que más pesa la lista y el número uno porque la gente dice: este no es de los míos, pero me gusta como funciona la ciudad", asegura.

El exalcalde de Valladolid en la Plaza Mayor de la ciudad

"A mí no me ha ganado nadie las elecciones en Valladolid mal que a algunos les pese"

"Yo siempre he creído más en las personas que en los partidos y las ideologías", señala, recordando que ganó "siete elecciones", las dos primeras a Bolaños, después a Ángel Velasco, a continuación a Soraya Rodríguez y las dos últimas al actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y también exalcalde de la ciudad, Óscar Puente.

"A mí no me ha ganado nadie las elecciones en Valladolid mal que a algunos les pese. El viento nacional sopla a favor o sopla en contra pero en las municipales lo más importante son las personas", insiste.

Impulso del turismo

Tras su llegada a la Alcaldía en 1995, León de la Riva puso el foco en el impulso del turismo en la ciudad como uno de los principales retos de su recién estrenado mandato.

"Hice una apuesta por el vino, la gastronomía y la lengua"

"Valladolid a efectos turísticos no existía y yo me plantee que a Valladolid había que poner a la ciudad en el mapa", asegura.

El exregidor recuerda que, "quitando la Semana Santa, la Seminci y un poco las ferias de septiembre, Valladolid estaba muerta a efectos turísticos". "Lo teníamos muy difícil porque la Catedral no es comparable a la de Burgos o León, no tenemos las Murallas de Ávila o el Acueducto de Segovia, y se me ocurrió hacer una apuesta por el vino, la gastronomía y la lengua", comenta.

León de la Riva ironiza con el hecho de que el propio Óscar Puente llegó a decirle en un pleno del Consistorio que Valladolid "no llegaría a ser una referencia gastronómica".

"Después ganamos Madrid Fusion, empezamos a tener una presencia y hoy es una ciudad importante en el mundo de la gastronomía. En el tema de la lengua queda una vía importante donde siempre hemos presumido de hablar el mejor castellano", añade.

"Cuando paseo por la calle es una romería permanente de gente diciéndome cuánto me echa de menos"

El apoyo de la gente

Para el exalcalde no cabe ninguna duda de que dejó Valladolid "mejor de lo que se la encontró" y pone como ejemplo el calor que recibe siempre de la gente cuando pasea por la ciudad.

"Cuando paseo por la calle es una romería permanente de gente diciéndome cuánto me echa de menos, que tengo que volver, pero yo con 79 años no estoy ya para volver a nada, si me preguntan algo doy mi opinión, cuando hay algo que no me gusta lo digo, y lo digo tanto si lo hace el PP como el PSOE", asegura.

La polémica del soterramiento

En lo que se refiere a la eterna polémica del soterramiento de las vías del tren en la ciudad, que apoyó durante su mandato pero que no llegó a materializarse, recuerda que heredó un programa de Bolaños que ya abogaba por soterrar el ferrocarril.

"Yo heredo un programa de Bolaños que soterraba tres kilómetros y pico y yo lo que hice fue ampliarlo a cinco kilómetros. En aquel momento el suelo tenía un precio muy alto y se creó la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en la que el 50% era Renfe, Adif y Ministeri, 25% Junta y 25% Ayuntamiento", señala.

"Si no llega a ser por la crisis, el soterramiento hubiera seguido adelante"

León de la Riva comenta que entonces se planteó que todo se iba a financiar "con la venta de suelo" y que el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, dijo que "había que meter una cláusula de que si eso dejaba beneficios se repartieran en proporción al accionariado entre las tres administraciones".

"Después estalló la crisis financiera y Magdalena Álvarez y José Blanco paralizaron aquello. Si no llega a ser por la crisis, el soterramiento hubiera seguido adelante", señala, asegurando que Valladolid "tiene hoy los mejores talleres ferroviarios de Europa" y que es ahí "donde está el dinero que salió de la Sociedad",

"Venían a muerte contra mí"

El exalcalde de Valladolid asegura que los momentos más difíciles de su mandato fueron cuando tuvo que ir a los juzgados por varias acusaciones de las que salió absuelto.

"La primera vez nada más llegar a la Alcaldía por autorizar la apertura del parking de la Plaza de España, que hubo un litigio del que salí absuelto", recuerda.

"Venían a muerte contra mí porque yo era la bestia a la que había que eliminar en la derecha"

Y señala que tuvo que acudir en otra ocasión porque el marido de la entonces dirigente de Izquierda Castellana, Doris Benegas, llegó a decir que "había sido una pieza imprescindible para el narcotráfico en Valladolid".

"Yo me limité a trasladarlo a la Fiscalía, que actuó de oficio en un pleito en el que salí absuelto y él condenado y con el dinero lo que hice, como era en relación en la droga, fue entregárselo a Proyecto Hombre", apunta.

León de la Riva asegura que fue "un momento desagradable porque la familia lo sufre y lo pasa mal". "Venían a muerte contra mí porque yo era la bestia a la que había que eliminar en la derecha y tuve que tener paciencia", señala.

El cambio de las fiestas

Quien fuera alcalde de la capital vallisoletana entre 1995 y 2015 destaca, como momentos más satisfactorios de su mandato, los huertos que impulsó para jubilados en el Camino Viejo de Simancas, en un convenio que hice con INEA, y el cambio de las fechas de las fiestas de Valladolid, de San Mateo a la Virgen de San Lorenzo.

"Recuerdo que estaba inaugurando la feria gastronómica, era el Día de la Casa de Navarra, con un tiempo horrible, y la presidenta me preguntó que por qué celebrábamos San Mateo que no era el patrón y esa tarde, que se suspendieron los toros por el agua y el frío, fui a una tertulia en una televisión local y dije que me estaba pensando hacer una consulta para el cambio de fecha", señala.

"Me siento muy orgulloso de los huertos para jubilados del Camino Viejo de Simancas y del cambio de fecha de las fiestas"

El entonces regidor pidió un informe a meteorología y las conclusiones fueron que la diferencia entre la semana de la Virgen de San Lorenzo y de San Mateo "era abismal en cuanto a agua y temperatura". "Bolaños me dijo que lo había pensado pero que no se había atrevido a hacerlo pero que si lo planteaba me iba a apoyar", añade.

Entonces, se decidió a mandar una carta a 250 asociaciones, de las cuales respondieron 127: 124 a favor del cambio y tres en contra. "Lo llevamos a un pleno y salió adelante, son dos momentos importantes en la ciudad", comenta.

Pero León de la Riva se muestra muy orgulloso también de otros grandes cambios que impulsó durante su mandato. "La Plaza Mayor no tiene nada que ver la que dejé con la que me encontré, también podríamos hablar de los puentes y las pasarelas o del Teatro de Calle", asegura.

Una política "más ideologizada"

El exalcalde considera que hoy la política es "indudablemente peor" que en aquel ya lejano 1995. "Los políticos tienen un nivel indudablemente inferior y la política está mucho más ideologizada, hay barbaridades que se están haciendo ahora que entonces eran impensables", señala. Y hace hincapié en la política nacional.

"La política es hoy indudablemente peor, estamos más cerca de Venezuela que de otra cosa"

"El presidente del Gobierno tiene a su mujer, a su hermano, a su mano derecha en el partido y en el Gobierno y al fiscal general imputado y aquí no pasa nada. Lo último que hemos visto a una periodista muy afín al PSOE intentando implicar al teniente coronel de la Guardia Civil, el tema es muy gordo, estamos más cerca de Venezuela que de otra cosa", lamenta.

León de la Riva se muestra "conforme en términos generales" con la acción de Gobierno del actual regidor de Valladolid, el también popular Jesús Julio Carnero.

"Hay una idea general en la que prácticamente coincidimos y en términos generales estoy conforme con lo que se está haciendo. Los concejos de barrio fueron un invento mío, otro más, y durante los 20 años que he estado de alcalde he estado apareciendo en la televisión local y en la radio con llamadas de la gente sin ningún tipo de filtro y eso lo sigue haciendo Jesús Julio", señala.

Y deja un consejo al actual alcalde, que recuperó el bastón de mando para el PP en mayo de 2023, después de ocho años del socialista Óscar Puente al frente del Ayuntamiento. "Yo creo que en la Alcaldía hay que hacer mucho trabajo en la calle, hay que estar en la calle y escuchar a la gente", zanja el exregidor, 30 años después de aquella histórica victoria que cambió el rumbo de la ciudad.