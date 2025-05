La gestión de Carnero, a examen en el ecuador de legislatura y con el soterramiento convertido en quimera

El 28 de mayo de 2023 los ciudadanos de Valladolid decidieron dar un cambio de rumbo al Gobierno municipal. La izquierda abandonó el Consistorio tras ocho años al frente para dar entrada al Partido Popular (PP) y Vox, que desembarcaron con la gran baza del soterramiento.

Ahora, se alcanza el ecuador de legislatura con este gran proyecto convertido en quimera y una serie de promesas cumplidas y otros deberes por hacer. La gestión del alcalde, Jesús Julio Carnero, se somete a examen tras dos años dirigiendo las políticas municipales, donde han sido varias las medidas puestas en marcha, en cumplimiento de su programa, y otras que aún faltan por hacer.

Precisamente, recientemente el Pleno de la Corporación Municipal acogía el debate de estado de la ciudad. Una cita política donde el propio Carnero aprovechaba para hacer balance de su gestión, de la que sacó pecho e incidió en haber logrado sanear las cuentas del Ayuntamiento en este tiempo.

Además, adelantó que abandonaría su puesto en el momento que lograse dar comienzo al proyecto del soterramiento. Palabras que chocan con las que pronunció al poco de tomar el bastón de mando, cuando apuntó que dimitiría si no lo lograba.

El incumplimiento hasta la fecha, sin avances más allá de crear la Mesa del Soterramiento, de su gran promesa electoral, sería "suficiente" para valorar la gestión de Carnero por parte del principal partido de la oposición, el PSOE, en palabras de su portavoz, Pedro Herrero, a este periódico. Precisamente, recordaba que "dijo que si no era capaz de soterrar se marchaba". Para después en el pleno decir lo contrario.

En cualquier caso, Carnero, por su parte, siempre ha aludido a un bloque por quien fuera su predecesor y ahora ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha impulsado una inversión de 253 millones para la remodelación de la estación de trenes que implicaría la inviabilidad técnica de un futuro soterramiento. Proyecto, por cierto, que el Ayuntamiento tratará de frenar en los juzgados por ir "contra los intereses de la ciudad".

En cualquier caso, Carnero destacaba de su labor la recuperación de la economía municipal, "en vía muerta y en un estado de caos y desorganización absoluta" cuando llegó a la Alcaldía. Entre las medidas impulsadas en este ecuador de legislatura el alcalde vallisoletano divide sus hitos entre las distintas concejalías.

En Hacienda se ha logrado sacar adelante los Presupuestos de 2025 tras lograr "sanear" las cuentas municipales, logrando también liquidar el presupuesto de 2024. En este área también llegaba el cumplimiento de una de las promesas electorales.

Aunque sí bien es cierto que desde el Ayuntamiento de Valladolid se ha llevado a cabo una rebaja del importe del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tal y como se prometió en campaña, esta reducción no es vista como tal por parte de la oposición.

Y esto se debe a la obligación de haber tenido que implementar una tasa de basuras para cumplir la ley. Un hecho que ha provocado que los impuestos municipales, en su conjunto, hayan aumentado para los ciudadanos. "No han compensado la tasa de basuras y está recaudando más que nunca", denuncia Herrero.

La estabilización de 144 puestos de personal funcionario es otra de las gestas destacadas por Carnero, quien también ya ha avanzado que se está ultimando el borrador del nuevo Plan Municipal de Vivienda, que busca "dar respuesta a las necesidades de los españoles".

El regidor vallisoletano también presume de haber conseguido "transformar la confianza" de los vecinos en el transporte público, ya que se encontraron a Auvasa con "problemas económicos, personal desmotivado y poco o nula comunicación con los representantes legales de los trabajadores". Un impulso a Auvasa que se ha traducido en un "cambio radical" con la ampliación de servicios con nuevas paradas.

En materia de movilidad donde también ha cumplido Carnero ha sido en la eliminación de algunos de los carriles bus-taxi de Valladolid, que a su juicio comprometían la circulación y colapsaban el tráfico de la ciudad. Es el ejemplo del algunos como el del Puente de Poniente, aún pendiente de remodelación, según comprometió, o el del Isabel la Católica.

Se ha eliminado también el carril bici de la avenida Gijón, al entender que provocaba problemas de tráfico. En este sentido también se está culminando el nuevo carril bici que transcurre por el parque de las Moreras y que permitirá eliminar el que va por el Paseo de Isabel la Católica, que según el actual equipo de Gobierno generaba problemas de congestión del tráfico.

Es aquí donde Herrero también incide, ya que Carnero "dijo que iba a acabar con los atascos, pero Valladolid es la tercera ciudad de España donde más ha aumentado la congestión del tráfico en el último año".

"No solamente no cumplen lo que prometen, sino que ocurre todo lo contrario", lamenta el portavoz socialista, que también recuerda que recientemente se ha descartado el denominado 'mini Bernabeu' para la remodelación del estadio José Zorrilla. Esta era otra de las promesas electorales, ahora en lógico y evidente 'stand by' por el cambio de propiedad.

Pero, en cualquier caso, cabe resaltar que desde hace dos años el nuevo convenio para la construcción de la ciudad deportiva y la remodelación del estadio ha permanecido prácticamente inmóvil. A esto se le suma el desliz del concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, que ya avanzó que la apariencia del estadio no iba a ser tal y como se podía apreciar en las infografías del proyecto.

Tampoco se ha acometido el llamado "plan de choque de limpieza" y, para Herrero, "Valladolid está más sucia que nunca". Ahora bien, Carnero aseguró que se ha "reforzado" el servicio de limpieza con nuevos equipos.

Pero sí se está trabajando en nuevos elevadores que harán extender la oferta a los seis en la ciudad. Eso sí, Herrero critica que haya tardado "un año" para el de la plaza Rafael Cano y se lleve esperando el mismo tiempo para que se inicie la obra del ascensor de la Plaza Porticada.

El plan director de terrazas que regulará estas instalaciones en la ciudad también está puesto en marcha y prohibirá aquellas que cuenten con elementos fijos en la calzada que alteren el normal trasiego de los viandantes y los vecinos de la ciudad del Pisuerga.

En el aparatado de Innovación y Desarrollo Económico destaca la creación de 'Valladolid Now', un proyecto en alianza con Madrid para la atracción de inversiones a la ciudad. En este apartado también está el nuevo Centro de Excelencia en Movilidad Conectada, que contará con una inversión cercana a los 3,5 millones de euros, o la implantación de un nuevo HUB logístico y agroalimentario.

Se ha impulsado la mejora de algunos mercadillos de la ciudad como el de La Rondilla, Delicias o El Campillo. Y se ha puesto en marcha iniciativas como 'Emprende Mercados de Valladolid' o los bonos para canjear en comercios locales.

Uno de los aspectos que también destacó Carnero son los que comprenden al área de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, liderada por Blanca Jiménez, cuyo trabajo se ha traducido en el "incremento" en el número de pernoctaciones en establecimientos hosteleros o se ha logrado la Presidencia de la Red de Ciudades de Huellas de Teresa, o de la Spain Film Commission o la Presidencia de la Red de destinos Saborea España.

Es aquí donde Carnero ha ensalzado la puesta en marcha del Centro de la Cultura del Vino en el Monasterio de Santa Catalina de Siena. Esta era una de las grandes bazas de sus promesas electorales. En el área de Participación Ciudadana y Deportes ha garantizado una "conservación y mejora de los centros" y los programas de la Fundación Municipal de Deportes.

Otra de las gestas destacadas por Carnero son la ayuda a domicilio y la atención a personas dependientes, alcanzando una inversión de 23,1 millones de euros. O el nuevo centro de vida activa que se desplegará en el centro de la ciudad de Valladolid.

Una visión global por parte de Carnero que choca con la de la oposición. Una oposición que recuerda alguna de las promesas hasta ahora incumplidas como el Palacio de Congresos en la Feria de Valladolid, con el respectivo parking subterráneo, del que no se sabe nada, al igual que el de comprometido bajo la Plaza Marcos Fernández de Parquesol, o el parador nacional.

"El balance después de dos años es desastroso. Lo peor de todo es que tenemos asumido que va a ser un mandato perdido", subraya Herrero, que achaca todo ello a "una única raíz y causa troncal, que es el alcalde". "Independientemente ya del partido político es el peor alcalde que ha tenido Valladolid desde el año 79", ha asegurado.

Y es que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid critica duramente el estatus de Carnero como senador o que su número dos, Mercedes Cantalapiedra, sea diputada en el Congreso. "Puente le dijo que compatibilizar la Alcaldía con otro puesto era muy difícil. Se marchó a Madrid con la milonga de que se iba porque desde allí podría conseguir el soterramiento y no hace nada allí y ni aquí", lamenta.

De la misma forma, censura el puesto de Coordinador de Políticas Públicas, denominado por la oposición como "alcalde B", Indalecio Escudero, y al que también achacan no hacer "nada". "Cogió un compañero suyo, funcionario, del PP, un amiguete, le colocó aquí y tampoco hace nada", insiste.

12 acciones de choque

Fueron 12 las acciones de choque que Carnero prometió impulsar en los primeros seis meses de mandato, Hoy, dos años después, algunas de ellas siguen sin llevarse a cabo. Otras sí.

Entre estas últimas destaca la Mesa del Soterramiento se impulsó, pero en su idea base, como "órgano de planificación y desarrollo de este gran proyecto de ciudad", aún no se ha desenvuelto ante la ausencia absoluta de cualquier soterramiento. La Mesa de la Automoción fue igualmente creada y se han retomado los concejos abiertos.

También se han recuperado algunas plazas de aparcamiento con la reubicación de algunos aparcabicis o estaciones de bicicletas públicas. De igual manera, se creó una concejalía específica dedicada a los jóvenes, en manos de Carolina del Bosque, o la de Personas Mayores, liderada por Rodrigo Nieto.

No se sabe nada de la candidatura para realizar la gala de las Estrellas Michelin, que se encontraba entre las promesas a implementar en los seis primeros meses de legislatura. Aún quedaría por saber si esta sería una posibilidad para los años venideros.

Para Herrero en la segunda mitad de legislatura se prevé un "mayor declive" y recuerda que ya durante el primer aniversario del mandato el balance era "desolador". En este sentido, avisa de que "dos años en política y en gestión municipal es una cantidad de tiempo en la cual si tú no tienes encarrilados los grandes proyectos ya no vas a poder sacarlos adelante".

Precisamente, cree que la remodelación de Poniente hay que "verla" y, aunque desea que no se haga, destaca que Carnero "ya va tarde". "No va a poder hacer nada", asegura.

El portavoz socialista subraya que el "único objetivo" de Carnero es llegar a 2027 y "prometer lo mismo que en 2023, echando la culpa a Pedro Sánchez y a Óscar Puente". "Van a ser cuatro años desperdiciados por completo para la ciudad, esto ya no es que sea una premonición, es que lo ve cualquiera", sentencia.