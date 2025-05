Carnero se reunirá con la nueva propiedad del Pucela y da "por supuesta" la ciudad deportiva y la remodelación del estadio

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, tiene previsto reunirse con la nueva propiedad del Pucela la semana que viene, según ha anunciado él mismo este martes, en una primera toma de contacto en la que se abordarán algunos proyectos que han quedado estancados en la etapa de Ronaldo.

Dos de ellos serán el desbloqueo de la ciudad deportiva y la remodelación del estadio, aunque ha incidido en que con la nueva propiedad lo primero que hay que hacer "es sentarnos", tras ser preguntado sobre en qué punto quedan los proyectos. Ahora bien, ha afirmado que da "por supuesto" que tanto uno como otro "tienen que seguir adelante".

Al regidor de la ciudad del Pisuerga le habría gustado que "hubiera sido de otra manera" la etapa de Ronaldo, a quien veía como "un grandísimo embajador de la ciudad", pero ha reconocido que le "apena" que "no se ha producido esa circunstancia".

En cualquier caso, ha destacado que dicha etapa "tenía que tener un final y ese final competía a la propiedad del Real Valladolid", hasta el pasado viernes en manos de Ronaldo. Asimismo, ha recordado que ya en "muchas ocasiones" ha manifestado que existía una "inestabilidad deportiva" y también en la propiedad, dos cuestiones que a él mismo deseaba que terminaran.

"Pero estamos en una economía de libre mercado y para que uno pueda comprar otro tiene que querer vender. Eso se ha producido y es una grandísima noticia", ha celebrado Carnero, quien espera a partir de aquí "ver cómo se desarrollan los acontecimientos".

En cualquier caso, se ha mostrado "convencido" de que "todo va a ir para bien y sobre ruedas". Y es que el regidor ha subrayado que el Real Valladolid y la ciudad "se lo merecen". "Ahí vamos a seguir trabajando", ha insistido.

También ha mostrado su "pena" por no haber podido emprender más proyectos "no solo ya deportivos, sino en la ciudad de Valladolid", durante la "etapa de Ronaldo". "Pero el matrimonio no ha funcionado y lo mejor es que se divorcie", ha insistido.

De igual manera, ha apuntado que el Real Valladolid ya "tiene un nuevo novio o novia" y ha asegurado que "con ella vamos a trabajar, irá todo bien y ese es el deseo de este representante de los vallisoletanos".

Polémica TAC

Sobre otros asuntos, Carnero ha incidido en el respaldo al gerente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), Carmelo Irigoyen, a la concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal, y a los técnicos del Ayuntamiento de Valladolid después de la polémica actuación del TAC que se celebró sobre la fachada de la Iglesia de La Antigua, declarada BIC, sin la autorización de la Comisión de Patrimonio de la Junta.

En este sentido, el alcalde ha asegurado que "hemos actuado de manera acertada", ya que en un primer lugar se permitió la función en base a un informe jurídico y bajo la propia decisión de Carnero, para luego, "por prudencia", cancelar la segunda función una vez se generó toda la polémica en redes sociales y los medios de comunicación.

Sobre el desliz de Carvajal, que asoció en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid a PSOE y VTLP, partidos de la oposición, con la asociación de patrimonio que denunció los hechos, Carnero ha asegurado desconocer "si hay o no esa vinculación" y por eso ha dejado claro que "no voy a entrar".