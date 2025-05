"Peleamos para que la profesión no sea maltratada": el mensaje de Raquel, la médica vallisoletana en la Lista Forbes

Raquel Blasco Redondo es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid desde el año 2011. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosos másteres y títulos propios relacionados con la medicina deportiva, campo en el que centra gran parte de su actividad académica profesional.

Desde hace siete años, como ella misma dice, tiene el honor de desempeñar el cargo de vicepresidenta primera del Colegio de Médicos de la provincia de Valladolid, compaginando este cargo con el de miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina del Deporte y también del Consejo del Deporte de Castilla y León.

Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León Una vallisoletana, entre los 100 mejores médicos de España de la prestigiosa lista de Forbes

Desde sus inicios, hace casi dos años, dirige también la Unidad de Medicina del Deporte en Synergia, un centro de referencia en Valladolid dedicado a la salud y al rendimiento físico que combina tecnología avanzada y un enfoque multidisciplinar para la recuperación funcional y la prevención de lesiones.

Por si esto no fuera poco, la internista, responsable de la Unidad de Medicina Interna del Centro Regional de Medicina Deportiva de Castilla y León, la médica ha sido incluida, por segundo año consecutivo, en la Lista Forbes de los 100 mejores médicos del país en 2025.

Quedamos con ella en este centro dependiente de Sacyl, en el que Blasco presta asistencia a deportistas, enfermos crónicos e investiga sobre los beneficios del ejercicio en pacientes con cáncer. Una mujer que, además, destaca por su labor divulgadora a través de las redes sociales donde tiene miles de seguidores.

Una mujer que vive con pasión todo lo que hace

“Soy una persona que tiene mucha pasión por todo lo que hace. Me considero una persona leal hacia mis obligaciones y devociones y muy trabajadora. También inquieta, aunque intento no dispersarme. Busco organizarme bien porque si no es un caos”, asegura nuestra entrevistada.

Raquel Blasco, la responsable de la Unidad de Medicina Interna del Centro Regional de Medicina Deportiva de la Comunidad recibe a EL ESPAÑOL de Castilla y León en su consulta, como siempre, con esa sonrisa que le caracteriza.

Suma más de 40 años como médica y disfruta de todo tipo de deporte. Le encanta viajar, descubrir lugares nuevos y también actividades como la vela, a la que se ha enganchado desde hace un par de años. De hecho, en la actualidad, es la secretaria de un club náutico que lleva el nombre de Mare Ando Escuela Náutica. Se trata de un club náutico de Castilla y León.

Nace en Valladolid para irse a Cataluña con sus padres y volver a la ciudad del Pisuerga cuando tenía 12 años, y para no volverse a mover de una ciudad a la que ama y en la que ha hecho muchos amigos y ha formado una familia.

Raquel Blasco Redondo durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Mi infancia fue muy feliz. Tuve unos padres sensacionales. Mi padre fue mi referente. Soy igual que era él. Una persona apasionada de su trabajo, generosa y dedicada a su familia. Murió hace tres años. Mi madre está muy bien en la actualidad tras un susto grande. También la tengo un gran cariño y es una gran mujer”, explica nuestra entrevistada.

Su carrera como médica

Desde pequeña, nuestra protagonista tuvo claro que quería ser médica. Siempre le ha apasionado este mundo. Asegura que ella “vende salud” igual que su padre, que era comerciante, “vendía otras cosas”.

“Desde siempre me ha gustado ayudar a la gente en todo lo que he podido. Hablar con ellos. La docencia también me apasiona. Enseñar lo mucho o poco que sabemos es clave. Esa empatía, esa relación con el paciente es clave”, asegura.

Uno de los principales motivos que le llevaron a querer ejercer la profesión fue el cáncer de colon que sufrió su madre hace casi 40 años. “Casi se muere”, asegura, para añadir que tras la acción de “dos héroes”, ella quiso ser como ellos.

La culpa la tienen Pedro Gago, cirujano, y Antonio Jimeno, médico internista, que lograron mantener con vida a su madre. Y eso que no fue nada fácil. Sin embargo, la labor de estos dos grandes profesionales contribuyó a ello.

Tras sacar la selectividad, se adentró en el mundo de la medicina. Recuerda a Ramón Velasco de aquella etapa, y también al doctor Marañón. En tercero de carrera comenzó como alumna interna de patología médica.

“Me presenté al MIR con mi novio, por aquel entonces, y compañero de vida: Emilio Alarcos, que falleció hace nueve años. Él fue el 27º y yo la 72ª. El escogió ser otorrino y yo la medicina interna, los dos en el Hospital Clínico de Valladolid”, apunta Raquel Blasco.

Tras pasar por el Clínico de Barcelona y el Carlos III de Madrid, por unidades infecciosas con el Sida, por aquel entonces, en plena explosión, acabó la residencia para ser la organizadora médica, con otros cuatro profesionales, de un Programa de Rehabilitación de Adictos a Drogas en Centros Penitenciarios.

Después, en 1992, pasará por el Hospital San Telmo de Palencia y, poco después sacará plaza dentro de la especialidad de medicina deportiva para acabar siendo, ni más ni menos, que la responsable de la Unidad de Medicina Interna del Centro Regional de Medicina Deportiva de Castilla y León. Más de 40 años de carrera, brillante.

Una de las mejores

“Esta vez, me enteré de que volvía a estar en la Lista Forbes por la prensa. El año pasado también me avisó otro periodista. Estoy encantada porque supone un gran espaldarazo y un reconocimiento a la tarea de muchos dentro del campo de la divulgación médica”, añade nuestra protagonista.

El 19 de mayo también recibirá, en el Senado, el Premio Catalejo por parte de la Asociación de Derechos Humanos, a nivel nacional, por “la divulgación sanitaria” y su responsabilidad en la materia. Lo hace muy bien.

“Es muy importante que los médicos también divulguemos. En pandemia fuimos esenciales para desmontar bulos y no hacer las cosas excesivamente mal”, añade convencida.

Como no puede ser de otra forma ella barre para casa y, además de saborear el premio de Forbes, no duda en asegurar que la medicina deportiva es “imprescindible” y asegura que “en el año 2027 volverá a estar dentro del sistema público de salud”.

Raquel Blasco, la médica vallisoletana que repite en la Lista Forbes

Reivindicaciones

“Peleamos para que la profesión médica no sea maltratada. Más que de medios económicos, de más o menos, a mÍ me gusta hablar de una gestión correcta de los mismos. Hay que apostar por los jóvenes, invertir… No es lógico que no haya plazas de difícil cubertura o que falten médicos en El Bierzo. Eso lo tenemos que corregir”, señala.

Asegura que, desde las administraciones, han “aprovechado” el tirón de la pandemia para perpetuar la situación de emergencia” y señala que “el Estatuto Sanitario es una aberración” por “lo que significa y lo que quieren hacer con la profesión”.

Denuncia que, en la actualidad, la profesión médica está “controlada” por las “cifras y la inmediatez de los resultados” y que “acaba por perder calidad humana” por lo que apuesta por “luchar por la profesión para que vuelva a ser lo que fue”, algo “vocacional”.

Su hija Helena, cardióloga, y su hijo Jorge, traumatólogo, han seguido los mismos pasos de su madre. Una Raquel Blasco que sigue cosechando merecidos galardones por su esfuerzo, trabajo y dedicación.

¿Volverá a estar en la Lista Forbes por tercer año consecutivo en 2026? Habrá que esperar para saberlo.