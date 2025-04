La incertidumbre y el miedo de los vallisoletanos tras el apagón: "Ha sido un trastorno impresionante"

El inédito apagón masivo que ha afectado a toda España y Portugal durante este lunes, 28 de abril, a las 12:32 horas del mediodía, ha generado confusión, incertidumbre y miedo entre los ciudadanos de Valladolid. Un fenómeno que ha paralizado España mientras Red Eléctrica sigue investigando los motivos de este corte eléctrico excepcional y extraordinario.

La situación ha mejorado a lo largo de la tarde, comenzando a recuperarse el suministro en el norte y en el sur peninsular, pero las incidencias se han dejado notar en toda la geografía nacional, afectando especialmente a las comunicaciones, ya que toda la red ferroviaria se ha visto paralizada y continúa sin reanudarse en la tarde de este lunes.

Las vallisoletanas Blanca y Dolores han mostrado su inquietud a EL ESPAÑOL de Castilla y León. "Nos íbamos a ir a Valencia en tren y si no funcionan los trenes pues no sé cómo nos vamos a ir, ni a dormir, ni a comer ni a cenar ni nada. No funciona el teléfono así que no podemos llamar a nadie", han asegurado, visiblemente preocupadas.

Otros dos vallisoletanos han querido transmitir también, en declaraciones a este medio, su preocupación por el inédito apagón y sus posibles consecuencias. "Trabajamos en un despacho de abogados y hemos tenido que cerrar e irnos a la calle. No creemos que esto vaya a solucionarse rápido pero que sea lo que Dios quiera", han comentado.

Otra pareja de la ciudad del Pisuerga, Ketty y Felipe, de camino hacia la Plaza Mayor de la ciudad, ha atendido a EL ESPAÑOL de Castilla y León y ha señalado que este inédito fenómeno ha sido "un trastorno impresionante".

"Hemos venido en un autobús porque no hemos podido sacar el coche del garaje, es un trastorno. Es muy raro, los frigoríficos, los ascensores, no sé lo que pasará ni el motivo del apagón. Tenemos mucha incertidumbre", ha señalado Ketty.

Por su parte, Felipe se ha mostrado convencido de que este fenómeno podría ser "un complot de las grandes compañías". "Es algo raro", ha afirmado. Y ha comparado la situación con el 11-S. "Es mucho trastorno para muchas cosas, es como cuando tiraron las Torres Gemelas de Nueva York", ha zanjado. Una situación inédita que ha generado gran incertidumbre en Valladolid.