La feria nostálgica que convierte cada hallazgo en una joya y donde “siempre ganan los clásicos”

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión ya es un clásico del mes de abril en Valladolid. La 32 edición constata un año más el interés de los vallisoletanos por la lectura. Ubicada en la acera recoletos, 18 librerías se dan cita desde el viernes 4 hasta este domingo 27.

Así, libreros procedentes, no solo de Castilla y León sino, de toda España se citan en el centro de la ciudad para ofrecer más de 100.000 libros entre los que se encuentran desde rarezas antiguas hasta libros infantiles.

Esta edición se presenta “un poco mejor que el año pasado”, según indica Juan Carlos, librero de Madrid Books. Este mismo explica cómo lo más vendido siempre son “los clásicos de bolsillo” aunque a su vez apunta que “la novela romántica y la mitología son temas que han salido mucho”.

No es el único que coincide con esto, María la librera de El velo de Isis también apunta que “siempre venden los clásicos”. No es lo único puesto que “se ha vendido muchísimo cuento infantil”, a lo que matiza “es algo que me gusta mucho porque me encanta que se fomente la lectura desde que son pequeños”.

En cuanto a títulos concretos María apunta a “en cuanto a libros infantiles está El principito”, mientras que entre los clásicos destacan “Sherlock Holmes, El discurso del rey, Ulises o Anna Karenina”. Por su parte, Juan Carlos apunta a Lovecraft como el autor más vendido.

Si bien definen la feria como exitosa, reconocen que hay días de mayor afluencia. En ambos casos, apuntan al 23 de abril, día del libro, como el de mayor número de ventas. Juan Carlos apunta que “el día del libro hubo mucha gente”, además de “es un día especial” en cuanto a las ventas.

De igual forma, María menciona que “el día del libro ha ido súper bien, ha sido una locura”. Describe cómo “ha sido una locura la diferencia con el resto de días”. En esta línea menciona cómo pasa “de estar mañanas tranquilas a que se te llene de gente y no poder pasar ni un momento fuera, no me daba casi tiempo a colocarlos”.

Aunque no es el único día de gran afluencia, la librera apunta que también “el domingo 6”, puesto que “los domingos son buenos días para los libros.

Por su parte, Juan Carlos apuntaba que “a inicios de la feria hubo mucha concurrencia de gente”, aunque esta “luego bajó un pelín por las lluvias”.