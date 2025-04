El precioso regalo de un buen amigo de Esther López: "Refleja el amor de un pueblo a una mujer que brillaba"

“Se trata de un libro que ha escrito Rubén. Un hombre que se llevaba muy bien con Esther. Cada mes que celebrábamos el acto en el que exigíamos justicia para mi hermana él ofrecía un poema a todos los presentes hablando de todo lo relacionado con el caso y de sus sentimientos. Era muy emotivo”, señala Inés López de la Rosa en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La hermana de Esther López nos habla del libro que Rubén Ruiz Fernández ha dedicado a su hermana, más de tres años después de que la joven fuera hallada sin vida en un camino que conduce a la localidad vallisoletana de Traspinedo.

Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León El calvario diario de la hermana de Esther López: "Sería un escándalo que no metan a Óscar en prisión el 15 de diciembre"

“Se trata de una idea y una iniciativa que parten de él. Me preguntó qué me parecía y no pude decirle más que adelante y que era un gesto muy bonito”, añade la hermana de Esther emocionada.

El acto de presentación de este libro tendrá lugar este domingo, 27 de abril, con la presencia de familiares, amigos y el autor del libro. Rubén habla con este periódico sobre el sentido de este bonito gesto y recuerda la enorme sonrisa de Esther López, que tristemente ya no está entre nosotros.

La producción literaria de Rubén

“Me considero una persona que intenta ser amigo de sus amigos y que cree mucho en el ser humano. Pienso que podemos tener un equilibrio entre nuestra vida y lo que nos rodea. Entre el patrimonio, la naturaleza y ese equilibrio con el ser humano para volver al ideario humanista”, asegura Rubén Ruiz.

Nuestro entrevistado nació en Valladolid, pero vive en la localidad pucelana de Traspinedo desde hace 24 años. Ahora tiene 48 primaveras. Es ferroviario, pero también escribe donando íntegramente toda la recaudación de sus libros a proyectos sociales.

Recuerda su infancia de forma “feliz” también en Laguna de Duero, donde creció antes de llegar al pueblo natal de Esther. “Los jóvenes de antes no teníamos unas miras tan marcadas mirando al futuro. Vivíamos el momento y activábamos nuestra solidaridad y amistad”, explica.

Lleva escribiendo desde los años 90 en diversos panfletos y fanzines, haciendo manifiestos y trabajando sobre la memoria histórica. Fue en el año 2021, con la pandemia, cuando empezó a escribir poemas y cuenta con dos libros publicados.

Ahora sumará otro, en recuerdo a su amiga, Esther López.

Rubén y el libro en honor a Esther López Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El libro

“No es un libro que haya querido escribir. Si esto no hubiera pasado, nunca se hubiera publicado. Todo el pueblo era amigo de Esther. Destacaba su amistad. Se pudo ver en las batidas. Todo el pueblo salió en su búsqueda”, asegura nuestro entrevistado sobre el libro que ha dedicado a la que era su amiga.

Vivió esos primeros momentos de la desaparición, desde el 13 de enero de 2022, con “perplejidad” y afirma que, después de todas las batidas que llevaron a cabo, que cuando llegó la noticia del hallazgo del cadáver “fue un palo tremendo” para él.

“Era una persona buena que no dejaba a nadie atrás como cuento en el libro. Muy cercana. Interactuaba con todo el mundo, siempre se reía y no conocía que tuviera ningún enemigo. Lo más duro es pasar todos los días por la cuneta en la que fue hallada”, afirma.

La idea del libro surge cuando se cumplen los tres años de la muerte de la joven. Con el prólogo de la hermana y con los poemas que Rubén recitaba en cada uno de los actos en recuerdo a la vecina de Traspinedo y alguno más. Cuenta con 54 páginas y 36 poemas.

Un trabajo colectivo

“Dentro de la palabra justicia, elaborar un libro que quede para la eternidad es algo muy importante. No podemos dar la justicia que merece porque nadie nos va a devolver a nuestra amiga, pero hacemos todo lo posible por conseguirlo”, añade nuestro entrevistado.

Además de esos poemas de Rubén, del prólogo de Inés, la portada es de Saúl, otro buen amigo. Una portada que tiene su historia y que representa a Carmen, la que sería sobrina de Esther, con un globo y una estrella que representa a la fallecida. Un dibujo que se encuentra en las paredes frente al polideportivo y que ahora es también protagonista del libro.

“El libro refleja el amor de un pueblo a una mujer que brillaba con luz propia. Ella nos dio mucho en vida. Sigo sin entender que una persona salga a ver un partido de fútbol con sus amigos y no vuelva nunca. Se me parte el alma por la familia”, añade nuestro entrevistado.

Isabel Arenales es la maquetadora del libro y el Ayuntamiento, al completo, apoya esta publicación.

Rubén, el autor del libro que en honor a Esther López que será presentado este domingo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El regalo de un pueblo a Esther López

“En este poemario quiero transmitir los sentimientos y emociones que nos llevan a pelear por la justicia para Esther. Es muy emocionante y seguro que mucha gente se siente reflejada en él. Yo no lo firmo. Es un regalo para ella que le hace su pueblo para demostrar todo lo que le quería”, añade el autor.

Será el domingo, 27 de abril, a las 12.00 horas y en la Plaza del Ayuntamiento de Traspinedo, cuando se presente el libro. Un acto en el que intervendrán familiares y en el que Rubén leerá algún poema con música de fondo.

El precio es simbólico, de cinco euros. Se podrá comprar ese mismo día y también en la Librería La Sombra de Caín que lo distribuirá de forma online.

“Las ganancias irán para restablecer el honor y la dignidad de nuestra vecina y para apoyar el proceso abierto existente en el juzgado y para que se haga justicia. Que el que la haya hecho, la pague”, finaliza Rubén.