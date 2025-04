El maridaje perfecto llega a Valladolid: tapas y vinos se fusionarán en un "nuevo" evento enogastronómico al aire libre

Valladolid contará en estas próximas fechas con un "nuevo" evento enogastronómico que maridará la "cocina en miniatura" con la "única obra de arte que se puede beber". Entre el 16 y 18 de mayo, 'Vino + Tapas' empapará la Acera de Recoletos de dos productos que representan a la ciudad del Pisuerga.

Enmarcado en la celebración del Cosquín Rock, que se celebrará el 30 de agosto, 'Vino + Tapas' servirá como previa con motivo de las fiestas de San Pedro Regalado y continuación de lo que el pasado 2024 se celebró como 'Vino + Valladolid' en la Cúpula del Milenio, también en el entorno del festival musical.

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid ha sido el escenario este viernes de la presentación de este evento que ha contado con la participación del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el presidente del Consejo Regulador de la DO Cigales, Pablo Sáez, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Jaime Fernández, y el representante de Planera Desierto, Francisco Javier Garrido.

En total participarán 86 bodegas de las cinco denominaciones de origen de Valladolid: Cigales, Ribera del Duero, León, Rueda y Toro. De forma paralela, las mejores tapas encumbrarán una experiencia enogastronómica que tiene como objetivo convertirse en referente.

La alta gastronomía en miniatura se podrá degustar a partir de ocho tapas. La oferta contempla los bocados ganadores del 'Campeonato Mundial de Tapas, Ciudad de Valladolid', representados por el campeón, 'Pucela de Roll' del restaurante Trasto, el segundo clasificado, 'Edén', de Jiapan, y el tercer clasificado, 'Sincretismo', de Suite 22.

Al mismo tiempo, también estarán los tres ganadores del 'Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, Ciudad de Valladolid', que ofrecerán 'Los lunes al sol', de la Parrilla de San Lorenzo,' Kojaz', de Los Zagales, y 'Falso nigiri del Mediterráneo', de Moka.

Por último, la oferta gastronómica se completará con el primer y segundo premio del 'Concurso de Tapas por Barrios. Valladolid Tapas Walk 2024', con 'Tesoros del mar', del restaurante Yantar, y 'Petit Four de Cochinillo', del Rubén Escudero. Ambos negocios ubicados en Parquesol.

Para la degustación de las tapas habrá varias modalidades y se podrán probar a través de la adquisición de lo que se han denominado 'pasaportes' A o B. Estos tendrán un coste de 25 euros e incluirán cuatro tapas, dos vinos, una copa y un portacopas.

El 'pasaporte A' incluirá el ganador del concurso nacional ('Lunes al sol' - Parrilla de San Lorenzo), el segundo del mundial ('Edén' - Jiapán), el tercero del mundial ('Falso nigiri del Mediterráneo' - Moka) y el segundo del de barrios ('Petit four de cochinillo' - Rubén Escudero).

El 'pasaporte B' ofrecerá el primero del mundial ('Pucela de Roll' - Trasto), el segundo del nacional ('Kojaz'- Los Zagales), el tercero del mundial ('Sincretismo' - Suite 22) y el primero de barrios ('Tesoros del mar' - Yantar).

Asimismo, el presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid ha explicado que se podrán adquirir vinos individuales por dos euros, aunque los crianza serán cuatro euros. Asimismo, se dispensará agua por un euro y también se podrá comprar la copa con el anagrama aparte por dos euros.

Las casetas gastronómicas serán similares a las de la Feria de Día, que se ubicarán en una zona diferenciada en la Acera de Recoletos con otra que se dedicará a las distintas denominaciones de origen, que también contarán con presencia de las rutas del vino.

De la misma manera, se habilitará una zona accesible para que las personas puedan disfrutar del evento "independientemente del grado de discapacidad", según ha destacado Carnero durante la presentación. Las taquillas para adquirir los 'pasaportes' o los vinos estarán repartidas a lo largo de todo el emplazamiento.

El alcalde de Valladolid ha explicado que la decisión de llevarlo este año a la Acera de Recoletos viene dada por la inclusión de la gastronomía, a través de las tapas, además de querer trasladarlo al aire libre y un "espacio mucho más amplio".

"Queremos conseguir que el evento sea multitudinario y eso con la Cúpula no podemos alcanzarlo. La Cúpula no trabajaba el apartado de las tapas y nos hubiéramos quedado sin espacio casi abierto al público", ha explicado.

Además de las degustaciones a través de los 'pasaportes', también se celebrarán hasta tres catas, una cada día, en la Oficina de Turismo que se ubica igualmente en la Acera de Recoletos, donde hay un espacio que se habilitará a tal efecto.

La programación se inaugurará el viernes 16 de mayo con Álvaro Ribalta MW, siendo seguido por la sumiller, escritora y comunicadora Meritxel Falgueras, conocida como 'Wines in the city'. Para finalizar, el domingo 18 de mayo el sumiller Miguel Ángel Benito se adentrará en los grandes grupos vinícolas riojanos que han apostado por las DO de Castilla y León.

Paralelamente, durante el evento se celebrará el II Encuentro de Podcast de Valladolid en el escenario que se instalará en el recinto. La programación para esta edición contará con 'La hora fenomenal', 'El hombre que se enamoró de la luna', 'Lo que me faltaba por ver' y '¡Vaya vaina!'.

Al final de cada día también se pondrá ritmo a la jornada, con un apartado musical que empezará desde el viernes. El primer día será el turno para 'Maestro Espada', de los hermanos Álex y Víctor, que fusionarán castañuelas, laudes y el folk mediterráneo con los ritmos electrónicos.

Tras ellos será 'La bien querida' quien ponga el ritmo en lo que servirá de presentación de su último proyecto, LQB, en Valladolid.

Ya el sábado por la noche 'Bewis de la Rosa' desembarcará en la Acera de Recoletos con los sonidos de pucheros y cucharas de palo, en una jornada que cerrará con la sesión del DJ Félix Villada.

Por último, el domingo estará dedicado especialmente al público familiar, con el mago Miguel de Lucas, al que seguirá 'Divertimento Folk', que ofrecerá un concierto didáctico para llevar a las nuevas generaciones a la tradición musical de Castilla y León.

El horario del evento será de 20:00 a 23:30 horas el viernes, de 13:00 a 17:30 y 20:00 a 23:30 horas el sábado y de 13:00 a 17:00 horas el domingo.