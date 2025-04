La criticada carta de perdón del Real Valladolid tras un nuevo ridículo y consumarse el descenso a Segunda División

El Real Valladolid consumaba este jueves, 24 de abril, su descenso a la Segunda División del Fútbol Español en la que era la crónica de una muerte anunciada y después de un nuevo ridículo en el Benito Villamarín tras el 5-1 ante el Real Betis de los Isco, Antony y compañía.

Tras la derrota y minutos después de consumarse el descenso de categoría el club emitía un comunicado de una página y media que ha sido duramente criticado por la afición más fiel del Pucela.

“Hoy es una de esas noches en que los blanquivioletas sentimos la herida allá donde cientos de tardes hemos sentido la ilusión”, comenzaba el comunicado del club.

Una ilusión que “no surgió sola y se construyó en familia”, afirma, añadiendo que, en los momentos malos, las familias tendemos a unirnos para levantarnos y comenzar de nuevo, para empujarnos cuando más lo necesitamos”.

El club habla de la “fuerza” con la que se arrancó la temporada en la que “se creía que todo era posible” con ese “brillo en los ojos cuando el balón echó a rodar en agosto” que se ha transformado en “decepción y desde la tristeza de saber que el año que viene jugaremos en Segunda División”.

“Vuestro dolor y el nuestro no son excluyentes. Se complementan y se suman. No hay una palabra que nos consuele ni que refleje realmente el dolor de todos”, continúa el comunicado.

Perdón

El Real Valladolid ha pedido “perdón” como máximos responsables de los resultados deportivos que han llevado al equipo al descenso de categoría y se han disculpado por “no haber competido con la actitud” que merecen “todos aquellos que a lo largo de los años han construido la historia con sacrificio, ilusiones, tiempo y cariño”.

“Competir era y es una obligación. Y no hacerlo es el motivo de la lógica decepción que hoy sentimos. No hemos estado a la altura de nuestro escudo. No debemos olvidar esta temporada. La recordaremos para no repetir los errores que nos han traído aquí, donde no queremos estar”, explican.

Para finalizar, han añadido que desde “el perdón sincero, la autocrítica y la reflexión reposada y desde el convencimiento de que el sentir blanquivioleta no entiende de rendición, levantaremos juntos la vista para construir, de la mano, un futuro mejor. Porque por encima de la frustración, siempre va a quedar el orgullo de ser del Real Valladolid”.

Críticas de la afición

“No nos torturáis lo suficiente con lo que hacéis sobre el campo que encima lo hacéis también con continuos comunicados. Iros fuera y no volváis por aquí”, ha señalado un aficionado a través de X.

Otro ha afirmado que el club “pide perdón” y los aficionados “responsabilidades” tras una temporada ridícula y en la que se ha consumado el descenso en el mes de abril.

“No me contéis historias baratas, contadme venta o no me contéis nada, esta carta viene de un trabajo de verano o mejor dicho de un No trabajo, lo del campo solo es consecuencia”, ha afirmado otro.

Clubes como el Valencia o el Celta de Vigo han mostrado su afecto al conjunto blanquivioleta y le han deseado su vuelta “temprana” a la máxima categoría del fútbol español.