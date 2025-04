Unai, rider en Valladolid: "Tenemos trucos para que los cortes de Semana Santa nos afecten lo menos posible"

"Me encanta, es una de las mejores cosas que tenemos en Valladolid para mi gusto". La ilusión se percibe en sus palabras cuando se refiere a la Semana Santa. Él se llama Unai Bratos Hernández, tiene 35 años y es natural de la ciudad del Pisuerga. Y así vive estas fechas tan señaladas en su profesión como 'rider'.

Hay múltiples formas de vivir estos días tan especiales en Valladolid. Algunos tienen la suerte de poder hacerlo a su gusto, sin ataduras laborales. Otros, se ven en la tesitura de disfrutar de estos días bajo la realidad del trabajo. En cualquier caso, igual de disfrutable.

Unai explica que la Semana Santa es algo que le ha inculcado su madre "desde pequeño", cuando siempre le llevaba al indulto del preso, en el Jueves Santo. Desde hace tres años, vive estas fechas de una forma diferente, aunque garantiza que siempre que puede intenta ir a ver las procesiones.

Lo hace sobre una motocicleta eléctrica. Unai es repartidor o 'rider', como se dice en un argot más moderno. Unas fechas que a nivel personal para él son importantes, pero que tienen su efecto sobre el desarrollo de sus labores cuando está trabajando.

Trabaja para la conocida plataforma logística Just Eat y asegura que la Semana Santa, en realidad, "no nos afecta tanto como piensan algunas personas". Pero esto tiene varios motivos que durante la entrevista con este periódico va desvelando poco a poco.

El primero de ellos es que desde las oficinas es algo que está "muy controlado". "En el hub están todo el rato examinando las calles de cortes para buscar la mejor ruta y que nos afecte lo menos posible", subraya.

Unai Bratos circula con su motocicleta en una de las calles de Valladolid Foto cedida

Unai, además, señala que la Policía Municipal de Valladolid, en este sentido, les "ayuda muchísimo" a la hora de gestionar el trabajo. En concreto, les indica hasta qué puntos pueden "pasar", en el caso de encontrarse con alguna vía cortada.

"Puedes pasar hasta X punto, volver por el mismo recorrido o aparcar en una zona correcta para el aparcamiento de motos o vehículos y nos acercamos hasta la zona de recogida que son máximo cinco o 10 minutos lo que se tarda en llegar andando", apunta.

No obstante, la experiencia siempre es un punto y admite que tiene "trucos para que los cortes de Semana Santa afecten lo menos posible". "Como llevas tanto tiempo repartiendo te conoces las calles, los callejones como digo yo", asegura con rotundidad este rider vallisoletano.

La experiencia, el control desde las oficinas de los cortes de tráfico o el llegar hasta los puntos de recogida andando son algunos de los trucos con los que Unai trata de sortear estos imprevistos, que ya a estas alturas no le juegan ninguna mala pasada.

"Aparcas en un sitio correctamente y te puedes acercar andando. Lo gestionas mucho más rápido", insiste el vallisoletano.

Aumento de pedidos

Durante la Semana Santa en Valladolid los pedidos, por lo habitual, se suelen incrementar en los barrios, según reconoce Unai, quien resalta que especialmente donde más tiene que ir es a Parquesol, La Rondilla o Pajarillos.

Entre risas, destaca que hay clientes que prefieren no salir de casa y señala que le argumentan que "hay mucho tráfico o mucha gente". "Alguna persona se agobia y prefiere pedir y cenar en casa a gusto", añade.

El rider vallisoletano Unai Bratos se prepara en las oficinas de Just Eat antes de comenzar el reparto Foto cedida

Además, también aclara que hay quienes le piden disculpas por las "molestias" que le puede generar el estar repartiendo en tiempos de tantos cortes o aglomeraciones en el centro, lugar principal donde se sitúan los restaurantes.

Sin embargo, matiza que "para nosotros es un encanto, más trabajo y mejor para todos". Un mensaje que también traslada a los clientes cuando le piden disculpas por las molestias que puede generar pedir a domicilio en estas fechas.

Anécdotas

En estos tres años, Unai también ha tenido tiempo para tener anécdotas en torno a la Semana Santa. "Hay una que no se me va a olvidar en la vida", admite entre bromas.

Fue una vez que iba andando a recoger un pedido. "Me quedé mirando el móvil porque no me acordaba a qué restaurante tenía que ir", recuerda todavía con total claridad.

De repente, señala que se metió "en medio de una procesión". "Cuando levanté los ojos me quedé mirando y digo 'leches, dónde me he metido'. Ese día pasé la mayor vergüenza de mi vida", relata con buen sentido del humor.

De la Semana Santa, Unai explica que lo que más le gusta es la música y los tambores, pero también el "cómo lo vive la gente". "Siempre me ha encantado", añade.

A pesar de trabajar durante estos días, Unai asegura que lo "disfruta mucho" aún así. "Encima vas en la moto, que es eléctrica, que no hace ruido, que no contaminas y te la pone la empresa", subraya.

Algo que le permite "escuchar la música y los tambores" y, en definitiva, "disfrutar todo" sin, además, "molestar a los usuarios que están disfrutando de la Semana Santa también".