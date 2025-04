"Desde que abrí cobro el corte de jamón al mismo precio": una delicia extremeña que se disfruta y saborea en Valladolid

El jamón ibérico es el tipo más apreciado en todo el mundo. De ello España sabe mucho. Se produce a partir de diversas razas de cerdos ibéricos que pastan en libertad y que se alimentan de las bellotas de los robles que se encuentran en las dehesas.

En el Mercado del Val de Valladolid nos podemos encontrar con decenas de puestos de frutas, dulces, y también de jamón. Uno de ellos es el de Roberto García Martínez y lleva el nombre de ‘Jamón y Salud’.

“Nos encontramos en el pasillo lateral, no en el principal. En un sitio con menos aglomeración de gente que nos permite tratar al cliente de una forma más personalizada y sin prisas”, afirma nuestro entrevistado.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con el vallisoletano, de 52 años, que lleva 25 en el mundo de los negocios y cuatro en el Mercado del Val vendiendo el mejor jamón que llega de tierras extremeñas.

Su fiel clientela, de hace años, se relame y disfruta del mejor sabor de este producto español.

Los jamones de 'Jamón y Salud' en el Mercado del Val

Roberto, un hombre trabajador

“Me defino como un padre de familia, responsable, trabajador, organizado, cumplidor y muy casero. Me gusta estar en casa con mi familia”, confiesa nuestro entrevistado que tiene dos hijas de 30 y 26 años y uno hijo de 19.

Vallisoletano de los de toda la vida, nuestro protagonista recuerda su infancia de “forma muy feliz”. Estudió en El Centro Cultural Maristas, hasta el Bachiller y después comenzó la carrera de Económicas. Con 17 años ya trabajaba, dentro del mundo de la construcción, allá por 1989 y lo compaginaba con los estudios.

“Por aquel entonces no tenía claro lo que quería ser de mayor. Solo quería ser bueno hiciese lo que hiciese y me dedicara a lo que me dedicase. Eso es lo que realmente me importaba”, añade.

Fue en el año 2012 cuando el jamón llamó a su puerta. Mejor dicho, un poco antes.

Su trayectoria hasta llegar al Mercado del Val

“La idea de dedicarme al jamón llega en el año 2008. Sin embargo, no cuaja hasta años después que encontré la marca Jamón y Salud. Una de las mejores que hay en Extremadura. Fue en 2012 cuando abro la primera tienda, bajo su paraguas en una pequeña tienda de La Rubia”, nos explica.

Allí estuvo hasta el año 2016. Después llega al centro, a la calle León, donde estuvo un año con su tienda-bar hasta que en 2017 se desplaza a San Blas antes de llegar, por el año 2021 hasta el Mercado del Val, donde se encuentra en la actualidad.

“Abrimos en el Mercado del Val en 2021. Eran tiempos complicados porque perdimos mucho dinero en San Blas y los inicios siempre son duros. Sin embargo, tengo una clientela fiel que me sigue desde que abrí en La Rubia”, añade nuestro protagonista.

Una clientela, sobre todo de personas mayores, que aprecian el sabor de lo bueno.

Jamones únicos de Extremadura a Valladolid

“La fábrica que nos suministra los jamones está en Extremadura. Se abrió allá por el año 2000 y se llama ‘Jamón y Salud’. Es de una familia de ganaderos que lleva cuidando el mejor cerdo ibérico con genética propia desde hace 100 años. Crían los cerdos y elaboran el jamón en su matadero propio”, afirma Roberto.

Imagen de un suculento jamón

Apunta que cuentan con un “matadero comarcal en Llerena” donde “crían y controlan la alimentación de sus animales” y “me lo traen para que venda a mis clientes y disfruten del mejor sabor de estos jamones”, añade.

En la actualidad ‘Jamón y Salud’ lo gestiona la tercera y cuarta generación de una saga de ganaderos que, como apuntábamos, tienen más de cien años de historia, aunque la marca como tal se fundara hace 25, en el 2000.

“Yo traigo de Extremadura, para vender a mis clientes, jamones de todas las clases. De ibérico de cebo, de ibérico de cebo campo, de ibérico de bellota al 50% y de ibérico de bellota al cien por cien. El más vendido es el ibérico de cebo y el de cebo campo que son más asequibles que el de bellota, un poco más caro”, explica el vallisoletano.

La calidad se nota “en el sabor y la curación”. Pasan por ser, como apunta nuestro especialista, “jamones que se hacen con poca sal y necesitan una curación de tres o más años” dependiendo del peso.

“Se diferencian en ese reposo. En que ‘Jamón y Salud’ los conserva en un secadero natural. Abren y cierran las ventanas que dan a la sierra y con ese viento se produce la curación en el municipio extremeño de Llerena”, añade.

Los degustamos y la verdad es que su sabor es único e indescriptible.

Roberto en su puesto de 'Jamón y Salud' del Mercado del Val atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El mismo precio desde hace cuatro años

“Estamos encantados. Con una clientela fiel. Desde que abrí llevo cobrando el corte de jamón al mismo precio en el Mercado del Val. Cuatro años. Aunque me haya subido a mí el precio, lo rebajo de mi margen de ganancias”, explica.

Además de jamón, también vende bacalao que llega de Bilbao y otros productos como cecina, la única que se vende cortada a cuchillo. Todos de una “gran calidad”. Y eso se nota. Además de platos preparados, sobre todo los fines de semana, como hornazo, empanadillas caseras y oreja rebozada.

“Afrontamos el futuro con mucho optimismo pese al panorama actual que vivimos. El Gobierno que da bandazos y las subidas de impuestos. Nos ha subido una burrada a los autónomos. Pese a todo, yo no subo esos precios y la gente está contenta. Queremos seguir creciendo como hasta ahora y dar el mejor servicio y atención a los clientes. Por eso nos destacamos”, finaliza Roberto.

Un hombre que, además, es un experto cortador de jamón. Se nota.