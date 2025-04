Castilla y León "es sinónimo de éxito de gestión" para los procuradores del PP por Valladolid

Es tiempo de análisis en el Partido Popular (PP) de Castilla y León. Los procuradores por Valladolid han querido abordar este lunes las conclusiones del debate de estado de la Comunidad que se celebró hace un par de semanas, donde han ensalzado el "positivo, esclarecedor y esperanzador" discurso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En la sede del PP de Valladolid, ubicada en la calle Santiago de la capital del Pisuerga, Noemí Rojo Sahagún, María Paloma Vallejo Quevedo, Ramiro Felipe Ruiz Medrano y María López Sáenz de Santa María, con la ausencia de Pablo Trillo-Figueroa, han sido los encargados de comparecer ante los medios de comunicación.

Ruiz Medrano ha querido ensalzar el "análisis detallado con datos concisos" que Mañueco presentó en el Parlamento autonómico y ha asegurado que el presidente de la junta estuvo centrado "en los temas que preocupan a los castellanos y leoneses".

En este sentido, ha querido resaltar que los datos utilizados están "avalados por los informes independientes" y ha recordado que la región ha obtenido los "mejores datos" en atención a la dependencia en servicios sociales y educación, y los segundos mejores en Sanidad, según destaca el barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad.

"Castilla y León es sinónimo de éxito de gestión y Mañueco mostró liderazgo, solvencia y compromiso con el territorio", ha subrayado el procurador del PP por Valladolid.

Al mismo tiempo, ha comparado la apuesta del PP "por nuestra tierra, aportando soluciones a los problemas y bajando los impuestos" frente a la "amplia y variada oposición, que se olvida de la gente de nuestra tierra y todos juntos peleándose por ver quién ofende más".

"Son muchas las protestas, pero ninguna propuesta positiva en favor de los castellanos y leoneses. El único objetivo es unirse para desgastar al PP, renunciando a los beneficios de Castilla y León y en favor de los intereses de sus partidos a nivel nacional", ha lamentado.

Mientras tanto, Ruiz Medrano ha apuntado que el PP continúa mostrando sus "compromisos no desde la retórica, sino desde la acción" y ha explicado que se debatieron 147 propuestas de resolución con la aprobación de 103, es decir, un 70%.

De ellas, el PP avaló el 80% de ellas (82) y apoyó 15 del PSOE, 12 de Vox, 10 de Soria Ya, 7 de UPL, 5 de Por Áivla, 4 de Francisco Igea y ninguna de Unidas Podemos. "Lo hicimos con el convencimiento de que aportaban elementos positivos para Castilla y León", ha justificado.

Sin embargo, no ha querido ocultar su "sorpresa" ante el hecho de que no votase solo el PSOE en contra de exigir una "financiación autonómica justa" y en contra a la condonación de la deuda de Castilla y León, sino que lo hiciese también Vox. En este sentido, Ruiz Medrano ha zanjado que Castilla y León no puede ser "moneda de cambio".

Idea que ha compartido María Paloma Vallejo Quevedo, quien ha garantizado que desde el PP no se cansarán en reclamar la financiación autonómica justa y ha avanzado que en el pleno de esta semana lo volverán a solicitar.

"Veremos si una vez más PSOE y Vox vuelven a unirse, vuelven a ser una pinza y votan en contra con el único objetivo de ir contra el gobierno de Castilla y León y obedecer a sus líderes en Madrid", ha añadido.

Por su parte, Vallejo Quevedo ha querido destacar algunos datos concretos como que durante 2024 la región creció un 3,5% en términos de PIB, lo que supone un 0,8% más que en 2023 y tres décimas por encima del incremento nacional.

Todo ellos mientras la Comunidad "ha liderado el incremento de producción industrial y de exportaciones en España, sin olvidar que somos referentes en energías renovables".

También ha puesto de manifiesto los datos del paro, ya que es "evidente que Castilla y León crea empleo" y ha celebrado que durante el mes de marzo hayan descendido en 1.200 los desempleados, así como un 2,5% el paro juvenil.

De la misma manera, Vallejo Quevedo ha querido resaltar las medidas que Mañueco anunció que impulsaría en la Comunidad antes de finalizar la legislatura y que se aplicarán de forma "muy directa" en los 224 municipios de la provincia.

En concreto, ha destacado los bonos extraescolares de 200 euros por hijo de entre 4 y 12 años que beneficiará a 39.703 alumnos de la provincia de Valladolid o la gratuidad del transporte metropolitano e interurbano a través de una tarjeta para empadronados, algo que está, a su juicio, avalado por el "éxito" del transporte rural a la demanda.

También se ha referido a otras iniciativas como la reforma de la estación de autobuses, obras ya adjudicadas y que estarán listas en "otoño de 2026", viéndose favorecidos "cinco millones de viajeros anuales".

Ha añadido también que Castilla y León "cuida a sus mayores", con la instalación de pantallas interactivas en los centros de titularidad autonómica o el impulso del relevo generacional con ayudas de hasta 20.000 euros o el comercio rural con 5.000 euros para abrir negocios en los pueblos.

A nivel sanitario, Vallejo Quevedo ha destacado que se alcanzará la "mayor flota de transporte sanitario de emergencia" en España con la compra de seis nuevos helicópteros medicalizados, hasta alcanzar 10, y 14 ambulancias.

Asimismo, ha destacado que durante esta legislatura se han invertido 26 millones de euros en tecnología médica para los tres hospitales de Valladolid y en atención primaria se han puesto en marcha los centros de salud de Alaejos o el de La Magdalena, al mismo tiempo que está adjudicada la obra para el de Medina de Rioseco, la ampliación del de Laguna de Duero o la redacción del proyecto del centro de salud de Arturo Eyries.

Para la procuradora del PP de Valladolid, todo ello es un "esfuerzo" que se ha visto "reconocido y recompensado" a través de los informes independientes anteriormente mencionados y ha destacado la reunión que Mañueco mantendrá el próximo 15 de abril con distintos representantes sociales, empresariales y políticos para impulsar "un frente común contra los aranceles de Trump".

"Las comunidades autónomas somos los que tengemos que dar siempre un paso adelante para ocupar o preocuparse de los problemas", ha añadido, haciendo alusión al Gobierno de España.

Preguntada sobre el papel adoptado por Vox, ahora oposición, Vallejo Quevedo entiende que "puede tener su sentido", pero ha censurado que se "oponga a una financiación justa" y ha aseverado que "eso perjudica muy seriamente a los intereses de los castellanos y leoneses".

"no están para ponderar los intereses de los castellanos y leoneses. Solo ponderan los intereses desde Madrid, de su máximo dirigente", ha criticado en referencia a Santiago Abascal.

Por último, respecto a la predisposición del PSOE a acordar con el PP cuestiones en materia de violencia de género, la procuradora 'popular' ha destacado que después de la "ley del sí es sí nada era descartable", pero ha valorado positivamente que Carlos Martínez quiera "aunar esfuerzos" en esta materia. "No solo es bueno, sino que es necesario y nos temíamos lo peor", ha zanjado.