Loquillo, Celtas Cortos, Mikel Erentxun y Arizona Baby actuarán en las fiestas de San Pedro Regalado

La ciudad de Valladolid cuenta los días para celebrar sus fiestas de San Pedro Regalado 2025. Una festividad que se celebrará del 2 al 18 de mayo y para la que el Ayuntamiento de la capital está ideando un completo programa de eventos y actividades con la música como gran protagonista.

Y es que, aunque el Consistorio aún no ha desvelado sus propuestas culturales para estos días, algo que dará a conocer en las próximas semanas, sí ha ofrecido algún que otro adelante.

El pasado mes de enero trascendió que el evento gastronómico Vino + Tapas pondrá el broche final a estas fiestas, mientras que hace unos días pudimos conocer que la célebre orquesta París de Noia actuará en la Plaza Mayor el próximo 13 de mayo, el día festivo, a las 20:30 horas.

París de Noia Una famosa orquesta actuará en Valladolid en las fiestas de San Pedro Regalado: es una de las mejores de España

Pues bien, este viernes el Ayuntamiento ha anunciado también que el día anterior, es decir, el 12 de mayo, vallisoletanos y visitantes podrán disfrutar de un concierto único en la Plaza Mayor que cuenta con un cartel de excepción.

Bajo el título de Arizona Baby and Friends, la aclamada banda vallisoletana celebrará su 15 aniversario desde que publicó el disco que la lanzó a la fama, Second To None, con un espectáculo en el que estará acompañada de artistas de primer nivel a nivel nacional y de varios artistas locales.

Compartirá escenario con Loquillo, Mikel Erentxun, Celtas Cortos, Ángel Stanich, Nat Simons, Erik Urano, Sergio de Levitans, Alba de Cabeza de Gallo, Nacho Prada de El Nido y Rocío Torío.

Todos ellos participarán en un espectáculo único que hará vibrar a toda la ciudad al ritmo de la mejor música "de antes de ahora".