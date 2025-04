Aurelio García: "Sin fe, no habrá ni verdaderos cofrades ni auténtica Semana Santa"

En siete días, los primeros pasos saldrán a las calles de Valladolid en el inicio de las fechas más importantes a nivel cultural, religioso y artístico de la ciudad. Mientras tanto, el obispo titular de Rotdon, Aurelio García Macías, ha sido el encargado este viernes de pronunciar el pregón de la Semana Santa 2025.

"Sin fe, no habrá ni verdaderos cofrades ni auténtica Semana Santa", ha reivindicado el también subsecretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos durante su discurso en la catedral de Valladolid.

El religioso ha querido centrar sus palabras en responder dos preguntas cuyas respuestas han basado todo el pregón: "¿Qué se celebra en la Semana Santa y, sobre todo, ¿cómo lo celebramos en Valladolid?".

Para ello, García ha querido hacer un recorrido por los siete días que transcurren estas fechas de pasión entre los vallisoletanos, de domingo 13 a domingo 20 de abril, aunque las procesiones empiecen el viernes 11.

Con este objetivo, el obispo ha querido adentrarse en el "misterio fundamental de nuestra fe cristiana y, sin duda alguna, en el acontecimiento fundamental de nuestro ser vallisoletano". "Tendríamos que saber unir lo que es de todos con lo que es nuestro", ha añadido.

García Macías ha reconocido el "fuerte reclamo turístico y artístico" de la Semana Santa en Valladolid, achacándolo a la "calidad y pulcritud de los actos programados, la insondable belleza y antigüedad de sus tallas o el esplendor del marco urbano".

Sin embargo, ha destacado la "vivencia austera de la fe transmitida en estas tierras castellanas, que ofrece al ciudadano y al viajero una magistral experiencia espiritual".

El obispo titular de Rotdon, Aurelio García Macías, pronuncia el pregón de la Semana Santa de Valladolid Miriam Chacón Ical

Tras recorrer los siete días que comprende la Semana Santa, el pregonero ha resaltado que "quien vive esta maravillosa experiencia en Valladolid se percata claramente de nuestra particular idiosincrasia castellana, también a la hora de vivir y expresar estos santos acontecimientos".

En este sentido, ha querido defender la "riqueza y el valor" de las cofradías de Valladolid, "empeñadas, durante todo el año, para prestar su esfuerzo y servicio, a fin de que todos, creyentes y ciudadanos, podamos vivir y gozar de esta magna experiencia artística, cultural y religiosa".

Para el obispo de Rotdon, "lo más importante de las cofradías son sus cofrades" y, para estos, "lo más importante es la fe". Por eso, cree que "sin fe, no habrá ni verdaderos cofrades ni auténtica Semana Santa", provocando que sin ello se imponga como un "mero reclamo turístico y económico".

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y el exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva durante el pregón de la Semana Santa de Valladolid Miriam Chacón Ical

"Lo único que salvará la Semana Santa vallisoletana será la fe de sus cofrades, sobre todo, ante las convulsiones políticas y sociales", ha añadido.

También ha destacado la "cristofanía plástica" que conforman el "valor, prestigio y belleza" de las imágenes vallisoletanas, obras de imagineros de la escuela castellana como Francisco de Giralte, Gregorio Fernández o Juan de Juni, entre otros, o de la escuela andaluza o murciana.

"En Valladolid, las tallas hablan y tocan el sentimiento de la gente", ha apuntado. Siguiendo su discurso, García Macías ha subrayado que "el verdadero protagonista de estos días" en la ciudad del Pisuerga es el "pueblo, el santo pueblo fiel de Dios, como gusta decir al Papa Francisco".

Un grupo en el que ha incluido a creyentes y no creyentes, paisanos y turistas, cofradías y autoridades, trabajadores y servicios del orden público, diáconos, presbíteros y religiosos, también las religiosas de clausura, quienes "celebran el misterio central de nuestra fe, acompañando a Cristo en los últimos momentos de su vida".

Además, ha hecho referencia a su papel como obispo, celebrando la Semana Santa junto al Papa en la basílica de san Pedro del Vaticano. "Es una forma de manifestar, todos aquellos que formamos parte de la familia pontificia, nuestro apoyo y comunión con él", ha apuntado.

El arzobispo de Valladolid Jesús Argüello junto a otras autoridades eclesiásticas en el pregón de la Semana Santa de Valladolid Miriam Chacón Ical

Celebraciones "esmeradamente cuidadas, de gran belleza, que manifiestan la riqueza de la liturgia papal y la universalidad de la Iglesia en comunión con el Obispo de Roma". "El espacio es magnífico, los cantos adecuados a cada momento, el orden y la medida de cada uno de los ritos te adentran en la belleza del misterio celebrado", ha asegurado.

Aunque "Roma es el centro universal de la catolicidad de la Iglesia", Aurelio García Macías ha reconocido que piensa en la Semana Santa de Valladolid, ya que allí "no hay procesiones, no hay tallas policromadas por las calles, no hay cofradías penitenciales ni hachones, no hay balcones engalanados con reposteros, ni hay pueblo que acompañe a Cristo procesionando".

"Es entonces cuando me invade la nostalgia y el recuerdo de la Semana Santa vivida durante tantos años en esta tierra mística y orante", ha zanjado, justo antes de invocar la bendición de Dios, "también para mis paisanos, mis queridos paisanos de Valladolid".

"Obligados a cuidarla"

De forma previa, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, reconocido devoto de la Semana Santa, intervino para ensalzar la "importancia" que estas fechas tienen para la ciudad, aprovechando un mensaje en el que ha asegurado que "todos nosotros estamos obligados a cuidarla (la Semana Santa) y a tratarla con el cariño merecido".

El regidor ha resaltado que "estamos ya en el tiempo de la pasión, la pasión por la pasión de los vallisoletanos", donde la Semana Santa representa "nuestra manera de ser como bien decía Miguel Delibes en la que hay más significado que espectáculo".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y varios miembros de su equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal a sus espaldas Miriam Chacón Ical

Para Carnero, es tiempo de encuentro con la madera policromada, con la trama urbana, con los cofrades, con los vecinos, vecinas y visitantes que vienen, pero también "con la autenticidad". "La Semana Santa de Valladolid es eso, autenticidad, silencio, solemnidad y sentimiento", ha añadido.

Refiriéndose a la figura de Aurelio García, ha ensalzado al pregonero de este 2025 destacando su trayectoria litúrgica y ha alabado su "humildad como persona".

Además, ha asegurado que es "gran conocedor de la vida de la ciudad de Valladolid", dado su experiencia como párroco en la iglesia del Salvador y Santiago.