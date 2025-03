El suplicio de unos padres para que su hija con autismo siga en un colegio ordinario: "Hemos llamado a la Casa Real"

"Es una cuestión de humanidad": este es el grito de dolor y desesperación de unos padres que solo piden a la Junta de Castilla y León que su hija con autismo permanezca dos años más en el colegio en el que estudia.

La historia de Elisa no ha sido nada fácil. Henar y Sergio, sus progenitores, se han cansado de intentar hablar con los inspectores y han dado paso a la acción. Y lo hacen desde la desesperación de no lograr ser escuchados y suplicar que, lo único que quieren, es que su hija tenga una buena escolarización hasta los 16 años.

Actualmente, cursa sexto de primaria en el CEIP San Fernando. El próximo curso debería empezar en un colegio especial, que se encuentra en Íscar. Sin embargo, sus padres piden frenar esta decisión para que pueda continuar en el centro donde ella es feliz.

La experiencia de Elisa en los colegios especiales no ha sido buena. "Es una niña muy tranquila, no le dan crisis, no es agresiva ni da gritos. En ese tipo de aulas, puede suceder que el resto tenga crisis o que le peguen, que ya ha ocurrido. Eso a ella le produce mucha ansiedad, no duerme y es un infierno", explica su madre.

Dos veces ha pasado por colegios de educación especial y "los ha rechazado". Ahora, en el que se encuentra, tiene una clase inclusiva de un grupo reducido de niños con autismo.

En determinadas materias, sale con sus compañeros para hacer trabajo de grupo, lo que a ella "le beneficia en su desarrollo". Ante esta situación, tras ver la mejoría de su hija, y con el temor de que en un colegio especial está con niños más mayores y pueda "imitar conductas agresivas", sus padres han intentado hablar con la consejera sin éxito.

Desde la Junta se amparan en la Ley Lomloe. Esta explica que los niños solo pueden repetir una vez en Primaria, un hecho que en el caso de Elisa ya ha ocurrido porque en el cuarto curso no fue a clase y lo tuvo que volver a hacer. "Hay unos artículos donde existe la flexibilización, adaptación con estos niños para prolongar etapas y para la evolución", explica el padre, que es abogado.

Asimismo, aclara que se acogen a la Convención de Derechos de Niños con Discapacidad de la Unión Europea que "es lo que se debe aplicar en estos casos". De este modo, se determina que no puedes continuar en un colegio ordinario cuando no hay recursos, pero en este caso sí que lo hay.

Los padres, en un momento de desesperación, han mandado un escrito al Procurador del Común y han llamado a la Casa Real. "La Reina Letizia tiene mucha sensibilidad con los niños con discapacidad, esperamos que alguien nos ayude", afirma.

Malos tratos

La historia de la pequeña Elisa es mucho más compleja de lo que significa vivir con autismo. A sus 13 años ya ha sufrido malos tratos en un centro escolar de Valladolid, al que sus padres denunciaron tras ver heridas en su cuerpo y cara.

Recuerda su madre que durante los dos primeros años todo iba bien, pero que a partir del tercero la situación se complicó. Después de la pandemia, empezaron a notar "cierta hostilidad" por parte de los profesores.

Lo cierto es que entró una trabajadora que era quien se encargaba de atender a Elisa. A partir de entonces, empiezan a notar que su hija sale rara del colegio y la hermana melliza, que iba al mismo centro educativo, alerta de que no le dejan ir con ella al comedor y que oye "gritos".

Por esta razón, su madre, un día, se acercó al lugar a la hora de comer y escuchó que su hija gritaba demasiado. "Notaba un cambio enorme en ella. La quise sacar del comedor pero me dijeron que no. Y continuó un tiempo más", aclara. Sin embargo, un día descubrieron su cuerpo "destrozado, la boca con heridas, las piernas con moratones, el culo arañado y cortes".

Una situación que a Elisa, según sus padres, le ha marcado un antes y un después: "Con solo nueve añitos casi la matan, la han aterrorizado. La niña tiene autismo pero se entera de todo, tiene un trauma psicológico y no hemos conseguido recuperarla del todo aún. Bajo diez kilos".

Ainhoa de la Huerga La batalla de una madre vallisoletana por los derechos de su hijo autista: "Quiero llevar mi lucha hasta el Congreso"

En ese momento, decidieron que no volviera y estuvo un año sin estudiar. Por eso, ahora que han encontrado un centro donde su hija es feliz y se relaciona, piden que le dejen hasta finalizar la etapa educativa obligatoria. Como las conversaciones no han servido para mucho, han lanzado una recogida de firmas por Change.org.

"En vez de procurar el bienestar de la niña, la siguen castigando y a nosotros también. Está teniendo una evolución muy buena, empieza a hablar y se maneja con lenguaje de signos", explica. Sus padres mantienen que su hija rechaza los colegios especiales y recuerdan que no se lo pueden imponer los inspectores de Educación.

Por ahora, se plantean agotar todas las vías antes de que su hija tenga que salir del centro escolar. Reclamarán judicialmente para evitar que tenga que dejar su aula. Y confían en que la Justicia les dé la razón porque, afirman, "debe primar el interés del menor".

Henar y Sergio aseguran que no la meterán a un centro especial porque sería "llevarla a un matadero" y entiende que en el colegio están entre la espada y la pared porque se tienen que regir en base a la normativa de la Junta de Castilla y León.

"Nosotros creemos en la Justicia y entendemos que es un tema de sensibilidad y humanidad. Confiamos en que, la que no están teniendo los inspectores, la tendrá el juez en el que caiga este asunto. No estamos molestando a nadie", aseguran.