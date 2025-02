Así es Clara, de esteticista a Miss RNB Valladolid 2025: "Nunca he desfilado, pero afronto el reto con ilusión"

Clara Mendoza Guerra (Valladolid, 23 años) será la joven que representará a Valladolid en el Miss RNB 2025 (Reinado Nacional de Belleza). Un concurso anual que selecciona a los representantes españoles para competir en algunos de los principales certámenes de belleza de talla internacional.

Nuestra entrevistada competirá con más de 30 candidatas por el título de Miss RNB España. Las mujeres que consigan lograr la victoria van a participar, representando a nuestro país en certámenes como el Miss Supranational o Reina Hispanoamericana, entre otros.

Imagen cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León El asesor jurídico fiscal leonés que representará a Valladolid en el Míster RNB 2023: “Lo más importante es ser bello por dentro”

La gala final se va a celebrar el próximo 12 de abril en Salou (Tarragona) y la representante vallisoletana asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que “nunca” ha desfilado pero que “afronta el reto con ilusión”.

Conocemos más a esta joven, amante del deporte, su favorito es el kárate, y de los viajes, en esta entrevista.

Una joven “trabajadora” y una oportunidad

“Me defino como una persona muy trabajadora y motivada que no tiene miedo a enfrentar ningún desafío. Me describiría como una persona abierta, alegre y honesta que no cree en engañar a otras personas y que trata de ser justa con todo lo que hace”, asegura la joven hablando de sí misma.

Nació en la ciudad del Pisuerga el 21 de diciembre de 2001 y, desde hace cinco meses, vive en Santander, ya que como ella misma asegura le “apetecía un cambio de aires” pero añade que “Valladolid es su casa”.

“Hace un par de semanas me comunican que soy la elegida. RNB son las siglas de Reinado Nacional de Belleza. Un concurso nacional anual en nuestro país que selecciona a representantes españoles para competir en algunos de los principales certámenes de belleza mundiales”, explica nuestra protagonista.

Una oportunidad que no podía rechazar.

Clara, Miss RNB 2025 Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El concurso

El concurso va a tener lugar el próximo 12 de abril en Salou (Tarragona). A lo largo de la semana se hacen diferentes actividades y se celebra la gran final en la que las chicas dan lo mejor de sí.

“Lo primero que pensé cuando me dijeron que era yo la elegida era si valdría para ello. Nunca he desfilado, pero afronto el reto con ilusión. Una cualidad que he adquirido, a lo largo de mis años en el deporte, es la competitividad. Voy a por todas”, añade convencida.

Asegura que “sí cree” que tiene posibilidades de triunfar y que “tratará de dar lo mejor de si misma” para conseguir que Valladolid reine por todo lo alto, en ese sentimiento de amor que profesa por su ciudad.

Una esteticista que buscará el reinado

“Soy esteticista, aunque, ahora mismo no ejerzo como ello. Hasta hace poco estaba trabajando en una importante marca y, a día de hoy, también trabajo los fines de semana en bares”, nos explica.

Como esteticista “siempre” ha estado interesada en el mundo de la imagen personal que va ligado al mundo de la moda y de estos certámenes de belleza. “No me importaría, en el futuro, dedicarme al mundo de la moda. Siempre me ha encantado”, señala.

Mirando al futuro, es optimista y se ve “cumpliendo sus objetivos y sueños”. “Mi objetivo es que, haga lo que haga, sea feliz. Quiero trabajar duro para poder viajar y disfrutar de la vida”, finaliza.

Clara, una mujer con las cosas claras que buscará triunfar en el Miss RNB 2025 representando a Valladolid.